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Саша Зверева рассказала о своей диете
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Саша Зверева рассказала о своей диете 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-участница группы «Дэмо» Саша Зверева рассказала читателям, что она предпочитает есть каждый день, и почему отказалась от многих продуктов.
Девушка отметила, что достаточно давно не ест никакие молочные и мясные продукты. Соответственно, Зверева не употребляет даже курицу, кефир и сыр, хоть они и считаются достаточно полезными для любого организма.
Однако, из своего рациона певица не стала убирать яйца и рыбу. В них сдержится много холестерина, который участвует в строительстве половых гормонов. Половые гормоны позволяют Саше оставаться высокофертильной женщиной с высоким либидо, что помогает ощущать всю палитру эмоций в личной жизни.
Когда Зверева убирала животные жиры из системы питания совсем, ей становилось слишком грустно. Кроме того, девушка не пьет кофе, черный и зеленый чай, заменяя напитки на воду с лимоном. Зверева никогда не разогревает пищу повторно, совсем не пользуется микроволновкой.
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