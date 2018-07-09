Секреты пекарей: как делают лучший в России хлеб

Хлебобулочные изделия Ленинградской области признаны самыми безопасными и вкусными в Северо-Западном федеральном округе России. Продукт оценили специалисты Роскачества. Секреты местных хлебопеков узнала корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова

Вкусный хлеб начинается не только с хорошей муки, но и с чистой воды, уверяют пекари. Ее пропускают через фильтры трижды. Тесто поднимается быстро, мякиш получается воздушный. Еще один важный ингредиент — хорошее настроение. Грустных здесь запросто могут не пустить на работу и отправить домой.

«Я всегда говорила и буду говорить — тесто любит руки. Тесто чувствует энергетику людей», — считает директор частной хлебопекарни Татьяна Лепетенина.

В Ленинградской области и в небольшой пекарне, и на крупном хлебозаводе тесто, как в старину, замешивают и раскатывают вручную. И даже хорошо знакомые полоски на батонах делает не машина, а человек. Роботам доверяют только часть работы. А еще местные мастера избегают химии. Даже заварку и опару для хлеба придумали свою — из натуральных ингредиентов.

«Процесс приготовления опары полностью автоматизирован. Мы получили хороший качественный продукт и полностью смогли исключить разрыхлители», — рассказала заместитель генерального директора хлебозавода Ольга Матвеева

Заварной, белковый, с дрожжами и без — сегодня на прилавках Ленобласти от ассортимента хлеба глаза разбегаются. Одних только батонов несколько десятков видов.

Роскачество проверило 176 брендов белого хлеба. Это изделия, при изготовлении которых используется мука высшего сорта. Например, батон нарезной или городской. Пробы оценивали по 50 критериям качества и безопасности и забраковали менее двух процентов хлебобулочных изделий.

ЕГЭ для хлеба — это «экзамен», где баллы ставят за внешний вид и за содержание. Например, популярный «батон нарезной» должен быть румяным, продолговатым снаружи и эластичным внутри. Без пустот и комочков теста. Мякиш — в меру влажным, и не кислым на вкус.

«Те образцы, которые были представлены в лабораторию, мы проверили по органолептическим показателям, и все образцы прошли тест успешно», — отметила инженер испытательных лабораторий ТЕСТ-Санкт-Петербург Алла Шапина.

Высокое качество местного хлеба — это не только традиции и секретные рецептуры. В Ленинградской области десятки заводов и тысячи мелких пекарен. Конкуренция настолько высокая, что печь плохую и невкусную продукцию — непозволительная роскошь.

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