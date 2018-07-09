Апельсиновый джем

Отличное дополнение к утреннему чаю и тостам или блинчикам — домашний апельсиновый джем.

Ингредиенты

Апельсины 1 кг сахар 1 кг вода 100 мл Способ приготовления

Апельсины хорошо вымойте. Сложите их в кастрюлю, залейте водой и варите их в течение 15 минут. Слейте воду и залейте апельсины холодной водой. Оставьте на 10 часов.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Измельчите апельсины в блендере. Сахар смешайте с водой и разогрейте. Добавьте апельсиновое пюре, перемешайте. Варите на медленном огне в течение 2 часов. Оставьте на 6 часов, затем снова поместите на огонь и варите еще 2 часа. Разложите джем по банкам, остудите и поместите для хранения в холодильник.