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Апельсиновый джем
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Апельсиновый джем 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Отличное дополнение к утреннему чаю и тостам или блинчикам — домашний апельсиновый джем.
Ингредиенты
Апельсины 1 кг  сахар 1 кг  вода 100 мл  Способ приготовления
Апельсины хорошо вымойте. Сложите их в кастрюлю, залейте водой и варите их в течение 15 минут. Слейте воду и залейте апельсины холодной водой. Оставьте на 10 часов.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Измельчите апельсины в блендере. Сахар смешайте с водой и разогрейте. Добавьте апельсиновое пюре, перемешайте. Варите на медленном огне в течение 2 часов. Оставьте на 6 часов, затем снова поместите на огонь и варите еще 2 часа. Разложите джем по банкам, остудите и поместите для хранения в холодильник.
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