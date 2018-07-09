Как сохранить зелень свежей: хитрости, которые мало кто знает

Салатная зелень не тот продукт, которым можно запастись впрок. Свежей и привлекательной на вид она остается непродолжительное время, после чего начинает увядать и портиться. Каждый как может обычно пытается отсрочить момент, когда зелень станет вялой и неаппетитной. Однако далеко не все из народных методов хранения зелени работают. Лучший способ найти самый эффективный из них — устроить эксперимент: взять большой пакет смеси салатов месклан, посколько он имеет свойства быстро увядать, и протестировать на нем три наиболее популярных метода продления срока жизни салатной зелени. Давайте посмотрим, что из всего этого вышло.

Способ 1-ый: в бумажных полотенцах в пакете

Один из самых популярных способов хранения салатной зелени — завернуть вымытые и высушенные листья в бумажные полотенца и убрать их в закрывающийся полиэтиленовый пакет. Считается, что бумажные полотенца поглощают избыток влаги из зелени, что препятствует образованию на ее поверхности слизи, а запечатанный пакет замедляет процесс увядания. Прежде чем запечатать пакет и убрать его в холодильник, из него нужно выдавить как можно больше воздуха.

Способ 2-ой: в бумажных полотенцах в контейнере

От первого метода этот отличается тем, что вместо пакета используется контейнер для хранения продуктов. Дно коробки необходимо застелить бумажными полотенцами, затем разложить сверху, не очень плотно зелень, накрыть ее другим слоем бумажных полотенец, после чего закрыть крышку контейнера.

Способ 3-ий: в надутом пакете

Уже упакованная зелень обычно продается в запечатанном, накачанном воздухом пакете. Этот же прием можно использовать в домашних условиях — достаточно положить листья в пакет, надуть его и туго завязать. За счет такой упаковки изменяется концентрацию газов внутри пакета, что замедляет процесс гниения и сохраняет дольше свежесть зелени.

Результаты эксперимента

5 дней: никакой разницы

Спустя 5 дней после начала эксперимента зелень вынули из пакетов и контейнера и выложили на противень для оценки ее свежести и качества. Абсолютно вся зелень выглядела свежей и не имела каких-либо видимых различий. Зелень запаковали обратно и убрали в холодильник.

7 дней: все еще свежая

Спустя неделю зелень снова осмотрели на предмет дефектов и потери качества. Во всех трех упаковках нашлись листья, которые начали портиться, но по-прежнему не было никаких различий в их количестве. Убрав дефектные листья, зелень вернули на прежние места и убрали в холодильник.

10 дней: что называется, почувствуй разницу

Полотенца в первой упаковке были влажными, но еще не полностью мокрыми. Появилось много гниющих, покрытых слизью листьев. Фактически листья начали окрашивать бумагу в коричневый цвет. Все это выглядело крайне неаппетитно, и листья пришлось выбросить.

В контейнере также нашлось несколько несъедобных листьев, которые оставалось только выбросить. Однако оставшаяся часть была хрустящей и определенно съедобной. В упаковке не было избыточной влаги, а бумажные полотенца были влажными лишь слегка.

В надутом пакете обнаружилось несколько листьев со слизью. Но в целом зелень выглядела съедобной. Перед употреблением нужно было только отобрать дефектную зелень и еще раз ее промыть и высушить.

Лучший способ: контейнер с бумажными полотенцами

Для хранения зелени до недели одинаково хорошо подходят первый и второй способ. Но если у вас много зелени и есть вы ее будете еще дней 10, то листья лучше разложить по контейнерам, сделав в нем прослойки из бумажных полотенец. Если вы не хотите заморачиваться со всей этой упаковкой, при покупке зелени в супермаркете отдавайте предпочтение той, что расфасована в пластиковые контейнеры — в таком виде она хранится дольше, чем зелень, упакованная в пакет.