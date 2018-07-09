Глупые ошибки на кухне, которые делают почти все

Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Это утверждение применимо и к приготовлению еды. От ошибок на кухне не застрахован никто. Просто одни их совершают часто, по незнанию, других же подводит спешка, недостаточная концентрация внимания или даже банальная лень. Исправить или скрыть кулинарные промахи можно не всегда. Гораздо проще один раз изучить ошибки, чтобы потом их не повторять. Мы собрали 8 нелепых кулинарных ошибок, из-за которых, пусть и изредка, то или иное блюдо получается не таким, как задумывалось.

Не читать новый рецепт до конца

Слепо следовать рецепту можно лишь тогда, когда он уже был опробован не один раз на вашей собственной кухне. Во всех остальных случаях бросаться сразу готовить очертя голову — весьма авантюрное предприятие. Повара народ творческий, и порой о небольших, но важных деталях, они упоминают по ходу рецепта. Навряд ли у вас получится поставить время на паузу, чтобы оставить готовящееся блюдо и сбегать в магазин за пучком петрушки. Именно поэтому новый рецепт лучше всегда читать до конца, затем подготавливать все необходимое, и только потом начинать готовить. Так, вы минимизируете все риски неприятных сюрпризов.

Разделочная доска не того размера

Небольшие доски может эстетически и смотрятся более привлекательно, но на деле они оказываются не такими уж полезными. Размер доски должным быть таким, чтобы на ней свободно помещались выбранные ингредиенты или же готовое блюдо, если речь идет об отдыхе мяса. С доской соответствующего размера работать будет и удобнее, и безопаснее.

Неподходящий нож Нож ножу рознь, и инструмент, подходящий для одного, совершенно не подходит для другого. Не нужно хватать первый попавшийся нож только потому, что он оказался под рукой. Прежде чем взять нож, подумайте о том, что вы собираетесь им резать. Тот же нож шефа и хоть и называется универсальным, но одним им на кухне не обойтись. Хотите отделить мясо от костей — тогда воспользуйтесь обвалочным ножом, нужно нарезать хлеб — возьмите нож с зазубренным лезвием.

Грязное рабочее место

Мало кто после нескольких часов, проведенных у плиты, горит желанием взяться за мытье посуды и наведение порядка. Однако это не тот случай, когда можно сказать себе, что вы подумаете об этом завтра, и спокойной душой на весь вечер засесть в социальных сетях. Неубранное рабочее место не даст эффективно организовать процесс, к тому же оно увеличивает риск попадания в еду бактерий. Не нужно оттягивать уборку до последней минуты. Приготовили, прибрались — такая тактика позволит сэкономить вам время в долгосрочной перспективе.

Холодная сковорода

Всем мы знаем про золотое правило, что еда не должна касаться холодной поверхности. Но в спешке мы часто им пренебрегаем и кладем тот же кусок мяса на еще не совсем раскаленную сковороду. Наши лучшие побуждения выходят в итоге боком: еда начинает прилипать или пригорать, что сильно усложняет процесс приготовления. Если перед вами не стоит задача испортить блюдо, тогда выставите максимальный огонь и подождите несколько минут. Для проверки температуры поверхности капните на сковороду несколько капель воды — если они зашипели и испарились, пора добавлять масло. Как только масло начнет пузыриться, можете начинать жарить.

Прямо из холодильника

Не важно, планируете ли вы приготовить говядину, свинину, курицу или рыбу, никогда не кладите продукт на гриль, сковороду или противень прямо из холодильника. В противном случае вы получите блюдо пережаренное снаружи и сырое внутри. Перед приготовлением, будь то мясо или рыба, продукт нужно оставить полежать какое-то время при комнатной температуре. Если у вашего будущего ужина не такие большие размеры, вполне достаточно будет 30 минут. Большим кускам мясо потребуется от 1 до 1,5 часов.

Переполненная сковорода

Когда в сковороде практически не остается свободного пространства, не только падает ее температура, но и увеличивается количество влаги. Вместо того чтобы жариться — прощай румяная корочка — еда начинает тушиться. Чтобы этого не произошло, необходимо либо взять две сковороды, либо жарить партиями, или же использовать одну большую сковороду, где свободно поместятся все ингредиенты. При приготовлении мяса важно убедиться, что куски не соприкасаются между собой и между ними есть пространство.

Все на глазок

Приготовление блюд без дегустации — все равно что написание картины с закрытыми глазами. Блюдо можно и нужно пробовать до того, как вы разложите его по тарелкам. Лучше всего делать это непосредственно во время приготовления. Таким образом, вы сможете добавить приправы и скорректировать вкус блюда. Не ленитесь — пробуйте блюдо снова и снова, пока оно еще на плите и вы в силах изменить его вкус.