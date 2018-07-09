Какая соль — безопасная?

Какую соль можно считать безопасной для употребления в пищу? Ответ на этот вопрос на страницах прессы дала повар-универсал из Волгограда Ирина Леонова . Прежде всего, по мнению специалиста, безопасна соль, употребляемая в количестве, не превышающем рекомендованную врачами норму. Лучшим способом есть соль дозированно Ирина Леонова назвала привычку питаться только приготовленной дома едой — во всех готовых продуктах соли содержится слишком много.

«Соль вымывает кальций из костей, делая их хрупкими. Поэтому, какую бы вы приправу ни покупали, помните, что дневная норма потребления натрия — 2400 мг, где-то чайная ложка соли в день. И это не только та соль, которую мы используем при готовке, но и соль, содержащаяся в консервированных продуктах, полуфабрикатах, колбасах и сырах», — отметила эксперт.