Какую соль можно считать безопасной для употребления в пищу? Ответ на этот вопрос на страницах прессы дала повар-универсал из Волгограда Ирина Леонова. Прежде всего, по мнению специалиста, безопасна соль, употребляемая в количестве, не превышающем рекомендованную врачами норму. Лучшим способом есть соль дозированно Ирина Леонова назвала привычку питаться только приготовленной дома едой — во всех готовых продуктах соли содержится слишком много.
«Соль вымывает кальций из костей, делая их хрупкими. Поэтому, какую бы вы приправу ни покупали, помните, что дневная норма потребления натрия — 2400 мг, где-то чайная ложка соли в день. И это не только та соль, которую мы используем при готовке, но и соль, содержащаяся в консервированных продуктах, полуфабрикатах, колбасах и сырах», — отметила эксперт.
По словам Ирины Леоновой, любовь к соленым продуктам и их слишком активное употребление на 15% повышают вероятность развития онкологических заболеваний — согласно данным ВОЗ, раковые опухоли из-за избытка соли образуются в желудке и кишечнике. Сегодня на магазинных полках можно встретить разные виды соли. Какую предпочесть? Специалист пояснила: соль бывает садочной, каменной, выварочной или самосадочной, и самым полезным считается последний вид. Самосадочная (озерная) соль — это самая «молодая» соль, добываемая из воды соляных озер. Она отличается крупными песчинками и богата минералами — для посолки ее хватает совсем немного. Что касается различных видов экзотических солей, то, говоря о них, Ирина Леонова заметила: такие разновидности соли чаще всего подделывают. Черная или розовая соль — это больше имиджевый продукт, который точно не сделает вкус блюд более изысканным, убеждена эксперт. Ранее МедикФорум писал о том, можно ли считать рыбные консервы, продающиеся в российских магазинах, — полезными для здоровья.