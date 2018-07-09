Как убрать боль во время месячных: 9 простых способов

Боль, судороги, спазмы — большинство женщин во время менструации испытывают боль и дискомфорт разной тяжести. К счастью, в большинстве случаев неприятные ощущения можно уменьшить или даже вовсе убрать довольно простыми и доступными средствами. Используйте грелку

Или любую пластиковую бутылку, наполненную горячей водой. В крайнем случае сойдет даже ваш ноутбук — тепло стимулирует кровообращение и облегчает боль, так как снимает спазмы и судороги. Держите грелку на нижней части живота, но следите за тем, чтобы она не была слишком горячей — ожоги это то, что вам точно не надо в эти дни!Откажитесь от кофе

И других напитков с высоким содержанием кофеина, например черного и особенно зеленого чая. Дело в том, что кофеин помогает телу удерживать воду, а во время месячных это может привести к дополнительному вздутию живота и усугубить спазмы. Контролируйте уровень соли Еще один продукт, потребление которого стоит максимально урезать во время месячных — это соль. Ее переизбыток в организме также может привести к образованию отеков и в итоге сделать «критические» дни более мучительными. Не забывайте о пробежке

Да, это звучит ужасно и последнее, чего вам хочется — это бегать, но пробежка или даже пешая прогулка на самом деле способны вам помочь. Все дело в эндорфинах, высвобождающихся во время тренировок: они способны нейтрализовать действие гормонов, которые стимулируют судороги. Контролируйте уровень железа в крови

Проще всего это делать с помощью еды: постарайтесь, чтобы в вашем рационе было много капусты и шпината. Они не перегрузят ваш организм, как мясо, и смогут покрыть дефицит железа. Ешьте шоколад

Многие женщины испытывают повышенную тягу к шоколаду перед или во время месячных — и это неудивительно, ведь в темном шоколаде много магния. А магний помогает бороться с образованием судорог и спазмов. Не сдерживайте себя, в такие дни темный горький шоколад — лучшее лекарство!Занимайтесь сексом

С партнером или сами — оргазм помогает бороться с судорогами, так как увеличивают прилив крови к нижней части живота, а также высвобождают окситоцин — гормон, который помогает матке расслабиться. Пейте чай с имбирем

Или просто добавляйте имбирь в горячую воду с лимоном. Этот напиток помогает бороться с тошнотой, а также снимает боль и воспаление — то, что надо в такие дни. Откажитесь от тесной одежды

Обтягивающее не носить — помните этот лозунг из старой рекламы? Худшее, что вы можете сделать для своего тела во время менструации — это мучить его тесными джинсами или тугими брюками и поясами. Выбирайте одежду, в которой ваш живот будет чувствовать себя свободно!