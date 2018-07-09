Новосибирцев позвали на дегустацию сладостей и пиццы

Новосибирских сладкоежек приглашают на дегустацию.

Оценить сгущенное молоко и конфеты разных производителей можно будет на социальных ярмарках.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, первая городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Большевистская, 131) представят посетителям сгущенное молоко разных производителей 10 июля. Дегустация будет проходить с 11.00 до 14.00.

На второй социальной ярмарке (ул. Петухова, 69) попробовать можно будет не только сладости. Здесь дегустация продлится два дня. 12 июля посетителям ярмарки представят конфеты, а 13 июля можно будет оценить вкус пиццы, рулета с маком, калача и лепешек с луком и с сыром и яйцом.

Время дегустации — с 11.00 до 14.00.