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Новосибирцев позвали на дегустацию сладостей и пиццы
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Новосибирцев позвали на дегустацию сладостей и пиццы 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирских сладкоежек приглашают на дегустацию.
Оценить сгущенное молоко и конфеты разных производителей можно будет на социальных ярмарках.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, первая городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Большевистская, 131) представят посетителям сгущенное молоко разных производителей 10 июля. Дегустация будет проходить с 11.00 до 14.00.
На второй социальной ярмарке (ул. Петухова, 69) попробовать можно будет не только сладости. Здесь дегустация продлится два дня. 12 июля посетителям ярмарки представят конфеты, а 13 июля можно будет оценить вкус пиццы, рулета с маком, калача и лепешек с луком и с сыром и яйцом.
Время дегустации — с 11.00 до 14.00.
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