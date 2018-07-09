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Секреты приготовления пряного куриного супа
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Секреты приготовления пряного куриного супа 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Куриный суп — блюдо, к которому невозможно быть равнодушным, ведь в него можно добавлять практически все любимые овощи. Не будет никто спорить и с тем фактом, что именно суп с курицей является лучшим решением для любого времени года, особенно, если он приготовлен по этому «пряному» рецепту.
Ингредиенты:
4 шт. больших куриных ножек (бедра и голени) 2 ст.л. оливкового масла 1 шт. большого желтого лука (нарезать кубиками) 4 шт. моркови (очистить, нарезать) 1 шт. сельдерея (нарезать кубиками) 1 шт. лаврового листа Соль и черный перец по вкусу 1 зубчик чеснока Побеги зеленого чеснока по вкусу
Приготовление:
Щедро натрите куриные ножки солью и перцем. Налейте оливковое масло в жаровню и разогрейте, после чего отправляйте туда куриные ножки. Обжарьте и отложите в сторону.
На том же масле обжарьте лук, морковь, сельдерей, лавровый лист и специи. После верните курицу. Добавьте 10 стаканов воды и 1 столовую ложку кошерной соли. Доведите до кипения. Уменьшите температуру незадолго до кипения и варите до тех пор, пока курица не станет мягкой, но еще будет держаться на кости. Это займет около 1 часа.
Выключите огонь и уберите жир с поверхности бульона. Подготовьте зеленые побеги чеснока — удалите жесткие места и тщательно промойте. Нарежьте вдоль на длинные полосы и заправляйте суп перед подачей.
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