Аферисты добрались до сливочного масла

Фото с ресурса 33.rospotrebnadzor.ru Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что на территории Воронежской области обнаружено фальсифицированное сливочное масло. В молочном продукте содержится большое количество растительных жиров.

Фирмой ООО «Царский двор», которая производит это масло, заинтересовалось надзорное ведомство, но во время проверки по фактическому адресу никакого молочного завода нет. Получается, что изготавливают это самое сливочное масло непонятно кто и непонятно где.

Региональное управление Роспотребнадзора предупреждает жителей Владимирской области, что, возможно, часть фальсификата уже находится на прилавках магазинов в нашей области. Поэтому покупателям необходимо проявить бдительность в выборе сливочного масла, обращая особое внимание на маркировку, стоимость и производителям продукта.