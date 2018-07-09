Первый урожай: где и за сколько купить свежие ягоды в Ижевске?

В Ижевске начался ягодный сезон, земляника, клубника, виктория (так принято называть крупноплодную садовую землянику. Прим. ред.) уже вовсю продается на прилавках города. IZHLIFE отправился в рейд по рынкам, чтобы выяснить цены, места сбора и тонкости выбора.

Рынок на остановке Электротехника в быту Виктория 200 рублей за 1 литр, 400 рублей за 2 литра. Клубника 250 рублей за 1 литр, 100 рублей за стакан (0,5 литра). Земляника 600 рублей за 1 литр, 300 рублей за стакан (0,5 литра).

— Клубнику и викторию, в основном, выращивают на своих массивах для себя. Продают же ягоды для того, чтобы оправдать затраты на удобрения, на препараты от вредителей. Также продают излишки, но даже в таком случае самая крупная, самая первая ягода для покупателей. А потом уже себе: и едим, и варенье делаем, и замораживаем. Хватает всем, — рассказывает одна из продавщиц, Марина.

Землянику привезли из Якшур-Бодьинского района (со стороны деревни Старые Зятцы).

— Собираем ягоды всей семьей в две смены: и утром, и вечером. На ведерко уходит минимум час и плюс дорога полчаса. Собирать очень тяжело: это и комары, и пауты, и жара, — рассказывает молодой человек, торгующий ягодой.

Рынок на остановке Трамвайное кольцо Виктория 200 рублей за 1 литр, 100 рублей за стакан (0,5 литра). Земляника 500 рублей за 1 литр, 250 рублей за стакан (0,5 литра).

— Собираем землянику уже пятнадцатый год, собираем ближе к Шарканскому району, и обеспечиваем этим семью, и нам это нравится. Работа сложная: это и комары, и мошки, и клещи, но мы как-то справляемся, это уже наше любимое дело, — рассказывает продавец Оксана.

Рынок около ТЦ Океан Виктория 250 рублей за 1 литр, 400 рублей за 2 литра. Земляника 550 рублей за 1 литр, 300 рублей за стакан (0,5 литра). Рынок около Дома моделей Виктория 230 рублей за 1 литр. Земляника 600 рублей за 1 литр, 200 рублей за стакан (0,5 литра).

— Ягоды выращиваем сами в собственном огороде. Работа сложная: в 6 утра выходим и до 12 собираем всей семьей. А потом еще до вечера продаем, — рассказывает Елена, продающая викторию.

Землянику же сюда привезли из Можгинского района.

Рынок около собора Александра Невского Земляника 500 рублей за 1 литр, 250 рублей за стакан (0,5 литра). Клубника 250 рублей за 1 литр, 100 рублей за стакан (0,5 литра). Продавцы рекомендуют

Хорошая ягода не сырая, достаточно твердая, красная, блестящая, сильно и вкусно пахнет. На ведерке не должно быть подтеков.

Брать ягоду и перекупщиков не рекомендуется они утрамбовывают остатки земляники, а сверху насыпают свежую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Откуда в Ижевск везут абрикосы и черешню и есть ли в них опасные нитраты?

Только 3 пляжа в Удмуртии признали безопасными