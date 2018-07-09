Рецепт дня: грибной тарт

480 calories

Грибной тарт

Для этого традиционного французского пирога лучше всего подойдут лесные грибы — так вкус тарта получится более насыщенным. Грибной тарт СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 480 ккал

Ингредиенты

Грибы 550 г Масло (сливочное) 180 г Молоко ¾ стакана Мука ½ стакана Яйца 3 шт. Сметана 2 ст. л. Тимьян 1 ст. л.

Смешайте половину грибов с растопленным (150 г) сливочным маслом.

Выложите смесь в форму для выпечки и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15—20 минут.

Смешайте готовые грибы блендером до однородной консистенции.

Оставшееся сливочное масло растопите на сковороде. Добавьте вторую половину грибов и обжарьте до золотистого цвета.

Взбейте в большой миске яйца с молоком и тимьяном.

Добавьте муку и замесите тесто.

Смажьте маслом круглую форму для выпечки.

Раскатайте тесто и выложите в форму так, чтобы получились высокие бортики.

Вылейте внутрь сливочно-грибную массу, сверху добавьте обжаренные грибы.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 10—15 минут.

Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

Статьи по теме Рецепт дня: овощной тарт Десерт дня: тарт с абрикосами и лавандой 3 лучших рецепта с лисичками 7 осенних рецептов с грибами

Запись «Рецепт дня: грибной тарт» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.