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Рецепт дня: грибной тарт
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Рецепт дня: грибной тарт 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
480 calories
Грибной тарт
Для этого традиционного французского пирога лучше всего подойдут лесные грибы — так вкус тарта получится более насыщенным. Грибной тарт СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 480 ккал
Ингредиенты
Грибы 550 г Масло (сливочное) 180 г Молоко ¾ стакана Мука ½ стакана Яйца 3 шт. Сметана 2 ст. л. Тимьян 1 ст. л.
Смешайте половину грибов с растопленным (150 г) сливочным маслом.
Выложите смесь в форму для выпечки и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15—20 минут.
Смешайте готовые грибы блендером до однородной консистенции.
Оставшееся сливочное масло растопите на сковороде. Добавьте вторую половину грибов и обжарьте до золотистого цвета.
Взбейте в большой миске яйца с молоком и тимьяном.
Добавьте муку и замесите тесто.
Смажьте маслом круглую форму для выпечки.
Раскатайте тесто и выложите в форму так, чтобы получились высокие бортики.
Вылейте внутрь сливочно-грибную массу, сверху добавьте обжаренные грибы.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 10—15 минут.
Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: грибной тарт» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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