15 секретов для сохранения здорового зрения

Зрение является важным функционалом каждого человека. Поэтому важно сохранить глаза здоровыми. Что же для этого нужно делать? Подробнее о простых, но действенных секретах читайте в материале.

Ешьте больше ягод и овощей

Одним из самых полезных овощей является морковь, которая содержит бета-каротины. В организме человека они трансформируются в витамин А, который участвует в образовании зрительного пигмента. Правда, злоупотребление этим продуктом может наоборот ухудшить зрение. Также полезны для глаз черника, зелень, морепродукты, апельсины, орехи (особенно арахис), свёкла, тыква, яблоки, чеснок и даже чёрный шоколад.

Откажитесь от курения

Если вы не курите, поздравляем — вам проблемы со зрением не грозят. А вот потребителям никотина стоит опасаться ухудшения зрения. Отказ от вредной привычки может вернуть все ухудшения вспять.

Ешьте чернику

За счёт черники можно существенно увеличить остроту зрения, уменьшить усталость глаз, а также помочь своим глазам избежать различных заболеваний. Причём можно запастись черникой на весь год и заморозить её. Ещё неплохо употреблять ягоды в таблетках, это тоже подарит хорошее зрение.

Потребляйте больше витаминов

Можно использовать витаминные комплексы, а можно потреблять свежие питательные вещества. В частности, отлично помогают: витамины С, группы В, А, которого много в печени трески и свиньи, яичных желтках, натуральном сливочном масле. Также можно включить в свой рацион больше следующих веществ: Калий. Он поможет повлиять на состояние сосудов крови. Им богаты различные продукты, но наибольшее содержание в сухофруктах, апельсинах и бананах. Лютеин. Это вещество защищает сетчатку глаза. Чтобы насытить себя лютеином, ешьте кукурузу, морковь, хурму, оранжевый перец, брокколи, авокадо, виноград (только тёмный), шпинат. Сера. За счёт этого компонента вы будете видеть намного чётче. Сера в больших количествах содержится в луке и чесноке. Каротин, который при попадании в организм преобразует витамин А. Его много в моркови, абрикосах, баклажанах, вишне, миндале, спарже. Туарин. Чёрный и зелёный чай содержат вещество, благодаря которому оказывается благотворное влияние на сетчатку.

Делайте гимнастику для глаз

Всего несколько минут в день помогут вашим глазам расслабиться и обрести силы снова работать. Гимнастика помогает стимулировать кровообращение, освобождая глаза от усталости. Необходимо выполнять следующие упражнения: вращения глазами по кругу, зажмуриваться и открывать глаза на 10-15 секунд, часто моргать. Также стоит искать точку на потолке, затем на стенах справа и слева, на полу. И не забывайте ограничивать время нахождения за компьютером, телевизором и телефоном или хотя бы делать отдых минут на 15.

Чаще гуляйте

Свежий воздух помогает глазам обрести свежесть и силы на дальнейшую работу. Выбирайтесь на природу, если ваш город слишком загрязнён. Да и в целом прогулки отлично скажутся на вашем здоровье, не только на зрении.

Пользуйтесь солнцезащитными очками

Защита от солнечных лучей — самое важное в списке полезных действий для глаз. Причём делать это не только летом, но и зимой, когда солнце отражается от белоснежного покрывала. Но нужно приобрести качественные очки, не экономить на здоровье своих глаз, иначе это может обернуться против вас.

Проходите осмотр у офтальмолога

Офтальмолога необходимо посещать хотя бы раз в год. При травмах и ухудшении зрения следует незамедлительно запланировать визит к специалисту. Если же у вас уже плохое зрение, вы носите очки или линзы, то посещение врача должно быть регулярным. Также следите за тем, чтобы ваши близкие делали то же самое, ведь зрение является крайне важным в жизни каждого человека.

Читайте при правильном освещении

Для того, чтобы чтение не добавляло вам проблем, нужно правильно это делать. В частности, тело должно быть расположено вертикально, а расстояние от зрачка до текста должно быть от 30 до 40 сантиметров. Свет лучше располагать с левой стороны, он должен быть верхним. При чтении электронной книги необходимо периодически отводить взгляд от текста, смотря вдаль, делая зарядку для глаз, а затем приступить снова к чтению.

Правильно работайте за компьютером

Работа в офисе, за компьютером, игры и другое времяпрепровождение перед монитором тоже должно быть правильным. В частности, монитор должен быть расположен немного ниже уровня глаз. Это позволит верхнему веку немного опуститься, что позволит избавиться от испарения жидкости в глазу и уменьшит риск развития синдрома сухого глаза.

Ешьте зелень

Зелень крайне полезна для здоровья глаз. Включите в свой рацион петрушку, укроп, сельдерей, салат, лук. Всё это позволит вам поддерживать остроту зрения.

Используйте защитные очки

Защитные очки во время работы за компьютером тоже необходимы. Впрочем, есть и другие ситуации, в которых ваши глаза нуждаются в защите. Например, плавание в бассейне, работа со сваркой, уборка на улице, где есть возможность попадания различных соринок в глаза.

Отдыхайте

Вашему организму время от времени требуется отдых. Не забывайте, что и глаза нуждаются в расслаблении. Чтение книг, сидение за смартфоном или компьютером, длительные прогулки на солнце без очков — всё это мешает глазам, поэтому обязательно давайте им передышку.

Носите очки

При плохом зрении специалист прописывает ношение очков. Необходимо грамотно подобрать оправу, которая не будет вам мешать и позволит забыть о том, что у вас на носу что-то есть. Обязательно офтальмолог подбирает диоптрии, чтобы острота зрения позволяла вам видеть и вдаль, и вблизи.

Откажитесь от алкоголя

Не только курение способствует проблемам со зрением, но и алкогольные напитки. Эти вредные привычки не делают вас в целом здоровее. А что касается работы зрительной системы, то она серьёзно ухудшается из-за злоупотребления спиртным.

Хочется добавить, что в целом соблюдение правил здорового образа жизни способно наладить ваше зрение. Общие меры влияют не только на сердце или ЖКТ, но и на весь организм. Поэтому следует всегда следить за собой, своими пищевыми привычками, заниматься спортом, чаще гулять и меньше сидеть за компьютером.