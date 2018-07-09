Функция тарелки

Мы как-то не привыкли задумываться, из каких компонентов состоит впечатление от визита в ресторан.

Понятно, что еда должна быть вкусной и желательно не слишком дорогой. А вино, которое посоветует обходительный сомелье, хорошо бы сочеталось с этой едой. Но ведь важно также, чтобы стол оказался не слишком маленьким для заказанных тарелок, а музыкальный фон в заведении не был привычно оглушительным.

Кстати, о тарелках. Как известно, форма и объем бокала могут существенно повлиять на восприятие вина. Точно так же форма и емкость тарелки должны соответствовать ее содержимому, только здесь зависимость более очевидна: удобно из нее есть или не очень. На столах столичных заведений появились разнокалиберные и разноцветные плошки, миски и мисочки — круглые и квадратные, из керамики и других подходящих материалов. Как правило, посуда симпатичная, глаз радует. Но в жизнерадостной посуде стали подавать все подряд, в том числе и еду, которую из нее есть не слишком удобно. Вам еще не доводилось резать ножом некоторые ингредиенты салата, поданного в глубокой порционной плошке? Или вот другая крайность: вареники с вишнями, хит летнего сезона, приносят на плоской тарелке, с вилкой и ножом. Разумеется, со сметаной. Между тем для знатока и любителя этого блюда половина его успеха заключается в дивном соусе, который возникает при смешивании вишневой начинки с этой самой сметаной.

Попробуйте зачерпнуть его вилкой. Ложку вам принесут, если попросите, но что вы с ней будете делать на плоской тарелке? У всякой посуды есть функция. Она обязательно о себе напомнит, даже если повар с ресторатором не считают нужным об этом задуматься.