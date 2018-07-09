Возьмите баклажан

Этот южный овощ безотказно украшает наше застолье. Надо только уметь его готовить.

Своей изысканной грушевидной формой и иссиня-черным цветом баклажан хорошо заметен на любом рынке. Но он не везде такой, его сортовое разнообразие поразительно. В далеком Таиланде, чья кухня в наших ресторанах все популярнее, баклажаны чаще всего круглые, бывают и с детский кулачок, и с крупную вишню, а по цвету зеленые, полосатые и в крапинку, и все это вкусное изобилие идет в кастрюлю.

Говорят, что некоторые баклажанные сорта не нуждаются в традиционном вымачивании в холодной воде, чтобы убрать ненужную горечь. На всякий случай сделайте это, чтобы уж наверняка. А дальше все зависит только от кулинарной фантазии. Самое простое — овощное рагу, где с баклажанами встречаются практически все сезонные овощи: помидоры, кабачки, сладкий перец, мелкая молодая картошка. В готовом виде все компоненты должны быть довольно крупными узнаваемыми кусочками. Похожее блюдо французы называют рататуй, можете с полным правом удивить гостей модным термином.

С баклажаном удобно готовить порционную горячую закуску, если запечь слоями с помидорами и сыром. Его плотный кружок служит основой небольшой пирамиды, на него водружаете кружочек помидора чуть меньшего диаметра и посыпаете всю конструкцию тертым сыром из тех, что хорошо и красиво плавятся. Разных пряностей по вкусу. Если вы сторонник еды поострее, сбрызните всю эту красоту индийской смесью карри. В любом случае не забудьте добавить немного чеснока и зелень. Приглашая гостей на фуршетный стол, приготовьте это блюдо маленькими порциями, буквально на один укус, для чего возьмите баклажаны потоньше и подходящие им по диаметру помидоры.

Но ведь этот замечательный овощ можно нарезать и вдоль, после чего возникает отличная основа для рулетов! Завернуть в него можно что угодно: отдельно приготовленное рагу из сезонных овощей, сырную намазку разной степени пряности, обжаренный мясной или грибной фарш. Если возиться с рулетами некогда, ту же самую начинку можно просто выложить на длинные и широкие пласты баклажана, из духовки появится аппетитная и вкусная еда.