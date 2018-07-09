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Шоколадный спринт и викторина «Пища богов»: в Митине устроят праздник сладкоежек
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Шоколадный спринт и викторина «Пища богов»: в Митине устроят праздник сладкоежек 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Интересные факты о шоколаде расскажут участникам праздничной программы, посвященной сладкоежкам и их любимому лакомству. В среду, 11 июля, в Митине устроят викторину «Пища богов», шоколадный спринт «Кто быстрее съест шоколадку» и дегустацию разных сортов сладкого десерта.
— Изюминкой мероприятия будет игра «Угадай на вкус», которая пройдет в два этапа. На первом этапе состоится дегустация шоколада. Участники попробуют различные виды шоколада (горький, молочный, белый, пористый). На втором этапе нужно с завязанными глазами по маленькому кусочку того или иного шоколада угадать вид шоколада, — рассказали организаторы.
Все участники программы получат сладкие шоколадные призы, которые можно будет сорвать с «шоколадного дерева».
Праздник начнется в 11.00 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Вход свободный.
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