Шоколадный спринт и викторина «Пища богов»: в Митине устроят праздник сладкоежек

Интересные факты о шоколаде расскажут участникам праздничной программы, посвященной сладкоежкам и их любимому лакомству. В среду, 11 июля, в Митине устроят викторину «Пища богов», шоколадный спринт «Кто быстрее съест шоколадку» и дегустацию разных сортов сладкого десерта.

— Изюминкой мероприятия будет игра «Угадай на вкус», которая пройдет в два этапа. На первом этапе состоится дегустация шоколада. Участники попробуют различные виды шоколада (горький, молочный, белый, пористый). На втором этапе нужно с завязанными глазами по маленькому кусочку того или иного шоколада угадать вид шоколада, — рассказали организаторы.

Все участники программы получат сладкие шоколадные призы, которые можно будет сорвать с «шоколадного дерева».

Праздник начнется в 11.00 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Вход свободный.