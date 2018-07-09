Как быстро приготовить отличный летний десерт, если у вас есть свежие фрукты и ягоды

В это благодатное время года и еда должна быть легкая и веселая. Есть много вариантов.

Обильный фруктовый салат — вот что приходит в голову первым делом. Вот им и займитесь, но не спешите в салатницу побольше сваливать все подряд, что поспело в саду. Постарайтесь продумать заранее, как будут сочетаться вкусы и ароматы разных ингредиентов вашего салата. И как он будет выглядеть, это тоже важно. Крупные сочные дольки абрикосов или персиков хорошо смотрятся с яркой малиной, красной смородиной и черникой. Пик сезона для разных фруктов и ягод не совпадает, и это здорово, можно придумывать все новые и новые комбинации ингредиентов. Скажем, вишня уже уйдет, зато появится виноград. А вот симпатичная веточка мяты с ее характерным освежающим ароматом уместна всегда.

Порционные десерты в каких-нибудь веселеньких креманках очень удобно конструировать на подложках из йогурта или мороженого. Поверх него выкладываете из разноцветных ягод или фруктовых ломтиков хоть геометрические узоры, хоть забавные рожицы. Логично привлечь к такому кулинарному дизайну детей, они же и съедят все это с большим удовольствием, а в следующий раз и сами приготовят что-то подобное, ничего сложного здесь нет.

Опытные хозяйки в свои фирменные летние десерты добавляют немного измельченных орехов. Подойдут самые разные — грецкие, фисташки, миндаль, фундук. Кроме вкусовой ноты орехи придают еде сытности, так что легкомысленный с виду десерт вполне может заменить собой полдник, а то и ужин. А еще любой порционный десерт непосредственно перед подачей можно украсить воздушной кучкой взбитых сливок.

Для вечерних дружеских посиделок, когда дневная жара уже спала, отлично подойдут фруктово-ягодные десерты с вином. Белым или розовым, они содержат меньше алкоголя по сравнению с красным, да и подают их охлажденными, что летом большой плюс. Вот роскошный вариант: выбираете ложкой мякоть дыни, заполняете образовавшуюся емкость всякими ягодами, кусочками фруктов и этой же дыни, заливаете вином и в холодильник хотя бы на час.

Соблюдение двух простых правил облегчит ваш путь к вершинам летнего десертного творчества. Мыть фрукты и ягоды следует непосредственно перед их использованием. А съедать все приготовленное поскорее и целиком, от хранения эти блюда лучше не станут.