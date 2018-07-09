5 ошибок в питьевом режиме, которые мешают вам похудеть

Как стакан воды помогает избавиться от голода, стоит ли добавлять кофе в рацион во время похудения и что будет, если пить слишком много жидкости? Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказала о пяти ошибках в питьевом режиме, которые часто совершают худеющие.

Когда пациенты спрашивают меня, почему так важно пить воду во время похудения, я привожу простую формулу — для расщепления одной молекулы жира нужно четыре молекулы воды. Если вы замечаете, что стали быстро уставать, кожа потеряла упругость, а самочувствие оставляет желать лучшего, задумайтесь — выпиваете ли вы свою дневную норму воды? Но при этом важно не только много пить, но и делать это правильно — о самых распространенных и непростительных ошибках я и расскажу.

Ошибка №1: вы забываете пить воду перед тренировкой

Конечно, здесь нужно учитывать и вашу личную цель. Если хотите нарастить мышечную массу, пейте больше воды во время тренировки. Но если вы стремитесь к активному снижению веса при помощи аэробных упражнений и кардиотренировок, то пить воду в процессе не рекомендуется. Тем не менее, полностью отказываться от жидкости не стоит — пейте по чуть-чуть между подходами.

Профессиональные тренеры советуют пить воду за полчаса до тренировки и в следующий раз — спустя 15-20 минут после ее начала.

В этом случае жидкость не будет мешать вам двигаться. Если пить хочется чаще, сделайте пару маленьких глотков или просто прополоскайте рот. Во время пробежек тоже делайте несколько глотков каждые 10-15 минут и следите за тем, чтобы вода не была очень холодной. А вот сразу после тренировки пить много воды точно не стоит.

Ошибка №2: вы путаете жажду с голодом

Разницу между голодом и жаждой действительно тяжело найти. Это обусловлено тем, что центр насыщения находится в мозгу прямо напротив центра, отвечающего за жажду. Данные статистики и вовсе доказывают, что 80% желающих есть, на самом деле просто хотят пить.

Ученые из университета Вашингтона пошли дальше: они исследовали привычки людей, просыпающихся посреди ночи от чувства голода. Участников эксперимента попросили выпивать стакан воды и ждать пятнадцать минут — если голод не проходил, им разрешалось поесть. Согласно результатам, большинство из них так и не захотели перекусить, а просто легли спать.

Попробуйте выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения через некоторое время.

Ошибка №3: вы пьете слишком много воды

Мы все знаем, что нужно пить много воды, но такие рекомендации я считаю не очень оправданными. Ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы, темперамента и прочих факторов. Более того — если пить воду неправильно, можно и вовсе набрать вес. Во-первых, нужно учитывать возможные заболевания — например, при гипотиреозе врачи не советуют пить больше 1-1,5 литра воды. Во-вторых, если вы подвижны и ведете активный образ жизни, вам нужно больше воды. Худым и «мерзлявым» людям жидкости требуется меньше.

Чем чреват этот перебор? Почки не смогут удалить лишнюю жидкость, кровь станет разбавленной, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям и даже водной интоксикации (в особо тяжелых случаях). Поэтому, в среднем, в холодное время года нужно пить 0,7 — 1,2 литра в день, летом — 1,2-1,7 литра, а определить более точную дозу поможет диетолог.

Ошибка №4: вы полностью исключаете чай и кофе из рациона

Миф о кофейном обезвоживании живет уже очень давно, но на самом деле развеяли его еще в 1928 году — тогда исследование показало, что даже четыре чашки кофе в день не приведут к мочегонному эффекту. Именно из-за него многие отказывают себе в удовольствии выпить чашку чая или кофе, предпочитая специальные напитки для похудения — вот от них я настоятельно рекомендую отказаться, потому что они как раз обладают слабительным и мочегонным действием. Обезвоживание вызывают продукты, увеличивающие отток жидкости из организма — исходя из этого, к ним можно причислить и воду, поэтому взаимосвязь между мочеиспусканием и обезвоживанием сильно преувеличена.

Если вы занимаетесь спортом, одна чашка кофе (выпитая не позднее, чем за полчаса до тренировки) поможет сжечь больше жира — ведь продуктивность значительно повысится.

Тем не менее, кофеин вызывает выброс инсулина в кровь, что провоцирует более активное продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту. Это кажется плюсом, но на деле организм быстрее почувствует голод, поэтому увлекаться кофе тем, кто сидит на диете, все же не стоит. Помните, что ни один напиток не сможет заменить простую чистую воду.

Ошибка №5: вы не пьете воду по утрам после пробуждения

Вода, выпитая натощак, не только подготавливает к работе желудочно-кишечный тракт и очищает организм от шлаков и токсинов, но и помогает избавиться от лишнего веса. При этом, согласно последним исследованиям, пара стаканов воды с утра оказывает лечебный эффект и помогает избавиться от головной боли, бронхита, астмы, гастрита и даже нарушений менструального цикла.

Но очень важно следить за тем, чтобы вода при этом была чистая, некипяченая и нехолодная — около 25-40 градусов. Ледяная вода будет только раздражать стенки желудка. Пейте два стакана воды после пробуждения: сначала один, а через 5-10 минут второй, а завтракать начинайте через 45 минут.