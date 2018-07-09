Молочные продукты станет проще отличить от молокосодержащих

Потребители смогут четко различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира. Для этого вводится ряд поправок по маркировке. Соответствующие изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятые 10 ноября 2017 года решением Совета Евразийской экономической комиссии № 102, вступают в силу 16 июля этого года.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись «Содержит растительные масла» вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

Информация о технологии производства такого молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира указывается в виде слов «произведенный (изготовленный) по технологии» с указанием понятия, установленного для соответствующего молочного продукта. Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».

При этом в наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира слово «продукт» может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.

Для молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование понятий, установленных техрегламентом для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях и в товарных знаках, при маркировке таких продуктов, для использования в любых целях, которые могут ввести потребителя в заблуждение. На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и тому подобное.

Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 20 марта 2018 года №40 установлены переходные положения по вступлению в силу изменений в техрегламент. Они определяют, что до 16 января 2019 года в Евразийском экономическом союзе предприниматели смогут производить молокосодержащие продукты со старой маркировкой и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу этих поправок.

Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем.

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