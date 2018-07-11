Продукты с пальмовым маслом лишат льгот

Через неделю вступят в силу изменения в техрегламент по маркировке молочных продуктов. Потребители смогут четко различать товар с добавлением или без добавления заменителя молочного жира. Кроме того, Минсельхоз предлагает отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров с заменителями, например с пальмовым маслом.

Итак, если продукция содержит растительные жиры или другие заменители, с 16 июля производитель должен указывать это на пачке яркими буквами. На упаковке или этикетке продуктов, состоящих не только из натурального молока, производители должны писать «содержит растительные масла». Шрифт надписи необходимо выделять цветом на специальном информационном поле.

"Информация, что продукт содержит заменители молочных жиров, и так уже наносится на упаковку. Но теперь надпись должна быть крупной, контрастной, заметной", — поясняет "Российской газете" исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов

Кроме того, добавляет он, техрегламент ограничивает использование «фантазийных» названий, которые вводили бы потребителя в заблуждение, вызывая прямые ассоциации с молочными продуктами. Например, нельзя будет использовать такие названия, как «сметанковый».

Чтобы бороться с фальсификатом, нужно поднять штрафы и следить за маркировкой продукции

Но только лишь более яркая маркировка продуктов с содержанием молока ситуацию на рынке не изменит. Жесткие требования к маркировке были и раньше, говорит исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая.

Основная проблема в том, что недобросовестные производители вводят потребителя в заблуждение, вообще не маркируя продукт, например, называя сыром сырный продукт. На таких производителей эти изменения не повлияют, добавляет Артем Белов.

Понимают это и в Минсельхозе. Потому и предложили поднять ставку НДС до 18, а потом и 20 процентов. Сейчас она льготная — 10 процентов, как у всех основных продуктов питания — овощей, круп, молока, хлеба, мяса, рыбы, а также детских товаров, книг, учебников и лекарств.