Прощай, майонез: Минсельхоз потребовал повысить НДС на ряд дешевых продуктов

В эту группу также входит мороженое

Ставка НДС с 18 вырастет до 20%. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Кроме этого Минсельхоз предложил ликвидировать 10%-ную льготную ставку НДС для продуктов с заменителями молочного жира. Станет ли от этого вкуснее и дешевле еда?

Так всегда бывает в нашей стране: власть долго готовится к какому-нибудь непопулярному шагу. Высказываются разные позиции, происходят дискуссии, в том числе и публичные. Потом решение принимается и объявляется безальтернативным. Но история на этом вовсе не заканчивается. Последствия могут проявиться практически сразу. В том числе и довольно неожиданные.

Повышение НДС — замечательный пример. Этот шаг должен приблизить реализацию майского указа Владимира Путина , в котором прописаны социально-экономические цели его очередного президентского срока. На реализацию этих целей нужны деньги. Их, как обычно, не хватает. Недостающие и должно обеспечить, в частности, увеличение ставки НДС. Логично? Вполне.

Но если перечитать указ и вникнуть в масштаб его целей, то никуда не деться от того, что главное условие его выполнения — это ускорение роста экономики. Экономика пока явно никуда не торопится. И повышение ставки НДС, что признают правительственные чиновники, не подтолкнет экономику вперед, а наоборот, еще больше затормозит. С этой точки зрения повышение ставки НДС совсем не логично.

Противоречие между целью (реализацией указа) и средством (повышением НДС) может быть разрешено тогда, когда собранные средства в виде госрасходов будут стимулировать рост экономики. Но это в теории, которая к тому же признает, что к экономическому росту ведут далеко не все госрасходы. Так что противоречие остается даже в теории, не говоря уже о практике.

Дальше — больше. Предложение Минсельхоза любопытно тем, что еще дальше разводит цель и средства. Чиновники, предлагая вдвое (с нынешних льготных 10% до новой нормы в 20%) увеличить ставку НДС на продукцию с заменителями молочного жира, думают уже не о майском указе. Они откровенно лоббируют интересы производителей молока. Все происходит по Марку Твену : «Когда цель скрылась из наших глаз, мы удвоили усилия».

Указ среди прочих выдвигает и такую, с социальной точки зрения едва ли не важнейшую цель, как борьба с бедностью. Бедность — это не только низкий уровень доходов, это скудный набор самого необходимого, что на имеющиеся доходы можно приобрести. Что здесь меняет предложение Минсельхоза?

В российских технических регламентах есть такое понятие, как молокосодержащая продукция. Это такая продукция, в которой «немолочными компонентами» можно заменять до 50% молочных жиров. В ход идут более дешевые жиры, прежде всего из пальмового масла. Появляются так называемые сырные продукты и «сливочное» пальмовое масло. Доля этих относительно дешевых продуктов, уже превышая, по имеющимся оценкам, 20% от общего предложения, растет, потому что уровень доходов последние годы падает.

Повышение вдвое ставки НДС на эту продукцию вызовет рост цен на нее, и она может стать недоступной для своих потребителей — людей с низкими доходами, которые станут еще беднее, потому что товарное наполнение их доходов сократится.

Фактически Минсельхоз повторяет рецепт Марии Антуанетты: «У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!» Результат прямо противоположный борьбе с бедностью.

Но и производителям молочных жиров может не поздоровиться — рост цен совсем необязательно привлечет новых покупателей, скорее, все произойдет с точностью до наоборот. Главная проблема молокопроизводителей — вовсе не пальмовое масло, а фальсификат как таковой. А бороться с ним ростом цен — все равно что заливать огонь бензином.