7 советов, которые помогут отказаться от сладкого

Употребление сладкого может быстро перерасти в тягу, контролировать которую окажется невероятно трудно. Что можно сделать, чтобы одолеть эту опасную для здоровья и фигуры привычку? МедикФорум собрал несколько рекомендаций диетологов, которые могут помочь тем, кто хочет «завязать» с едой, содержащей много сахара. Нет сахарозаменителям. Не обманывайте себя, эти вещества лишь усиливают аппетит и помогают телу копить больше жира. Не употребляйте продукты и напитки с сахарозаменителями. Меньше кофеина. Кофеин при длительном и регулярном потреблении способствует росту уровня инсулина в крови, усиливая таким образом желание съесть что-то сладенькое. Забыть о самом любимом десерте. Сладость, которая нравится больше всего, как раз и нужно престать есть. Если тяга к сладкому обострена, ешьте те сладости, которые никогда не нравилось. Такой способ отучает мозг от того, чтобы ассоциировать сладкое с удовольствием, — из-за подобной ассоциации возникает привычка поглощать сладкое для успокоения и получения положительных эмоций. Делить на кусочки. Этот принцип нужно соблюдать с любой едой, не только со сладостями. Поделенное на мелкие части воспринимается мозгом как большее по объему, чем единый кусок, и насыщение наступает быстрее. Витамины группы В. Эти витамины стабилизируют состояние нервной системы, что очень важно для сладкоежек, хватающихся за лакомства при волнении и стрессе. Яблочный уксус. Употребление воды с добавлением яблочного уксуса (1-2 столовые ложки на бутылку чистой воды) помогает понижать уровень сахара в крови. Лимонный сок. Две ложки лимонного сока, употребляемые в течение дня, снижают уровень сахара в крови в среднем на 10%. Сразу выпивать две ложки сока не нужно — просто добавляйте его в разные блюда.