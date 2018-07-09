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Как соединить мясо и рыбу на одной брускетте
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Как соединить мясо и рыбу на одной брускетте 

Eda.ru 2 часа назад
Фото: Eda.ru
Соединение мяса и рыбы в одном блюде кажется странным только на первый взгляд — это сочетание довольно традиционно, можно вспомнить и какую-нибудь азиатскую лапшу с говядиной и рыбным соусом, и донскую уху из петуха. Есть даже такое направление в англосакской кулинарии — surf and turf, «волна и почва», — когда в одной тарелке соединяют красное мясо и морепродукты.
Одно из самых известных блюд, в которых сочетаются две стихии, — вителло тоннато, то есть телятина в тунцовом соусе, пьемонтское блюдо, возникшее в конце XIX века. Шеф московского ресторана «Горыныч» Артем Лосев решил сделать его более говяжьим — и более тунцовым, а также превратить его в бутерброд. Мясной основой стал говяжий тартар, рыбной — быстрый риет из консервированного тунца.
Вкусно так, что можно ум отъесть!
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