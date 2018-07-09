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Роснефть обеспечит покорителей Арктики уникальными моторными маслами
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Роснефть обеспечит покорителей Арктики уникальными моторными маслами 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Специалисты ООО «РН-ЦИР» и ООО «РН-Смазочные материалы» Роснефти разработали моторные масла для Арктики и Крайнего Севера. Они обеспечивают надежную работу машин и механизмов при температуре окружающей среды до минус 60 градусов.
Новые масла приготовлены на базе низкозастывающей основы, которая получена по собственной запатентованной технологии Роснефти, а также специальных компонентов, разработанных в «РН-ЦИР». На сегодняшний день они являются уникальными и не имеют аналогов в России.
Производство современных арктических масел планируют организовать в 2019 — 2020 годах на мощностях АО «Ангарская Нефтехимическая Компания». Это позволит выпускать около 10 тыс. тонн моторных масел в год и обеспечить внутренний рынок качественными смазочными материалами российского производства, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“.
Разработанные специалистами компании новые моторные масла практически в два раза дешевле синтетических базовых масел зарубежного производства, которые используют сейчас в России. Ожидается, что активное освоение регионов Арктики и Крайнего Севера к 2020 году увеличит спрос на арктические смазочные материалы до 40 тыс. тонн в год.
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