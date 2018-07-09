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Россия резко увеличила импорт пальмового масла
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Россия резко увеличила импорт пальмового масла 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Поставки пальмового масла на территорию России в первые пять месяцев 2018 года значительно увеличились по сравнению с прошлогодними показателями.
Импорт пальмового масла по итогам января — мая вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). В мае в Россию поставили 77,2 тыс. тонн пальмового масла. За первые пять месяцев 2018 года в страну импортировано 412,1 тыс. тонн этого продукта (308 млн долларов в стоимостном выражении).
Ранее Росстат сообщал, что в первом квартале 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в 2017 году Россия импортировала около 891 тыс. тонн пальмового масла и его фракций.
В 2016 году в России собирались вводить акцизы на пальмовое масло, однако от этой идеи отказались. В частности, ФАС России предупредила о негативных последствиях от введения акциза на пальмовое масло — возможный рост цен, сокращение объемов производства и закрытие ряда предприятий.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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