Россия резко увеличила импорт пальмового масла

Поставки пальмового масла на территорию России в первые пять месяцев 2018 года значительно увеличились по сравнению с прошлогодними показателями.

Импорт пальмового масла по итогам января — мая вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). В мае в Россию поставили 77,2 тыс. тонн пальмового масла. За первые пять месяцев 2018 года в страну импортировано 412,1 тыс. тонн этого продукта (308 млн долларов в стоимостном выражении).

Ранее Росстат сообщал, что в первом квартале 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в 2017 году Россия импортировала около 891 тыс. тонн пальмового масла и его фракций.