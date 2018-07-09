Ещё
Россия в январе-мае резко увеличила импорт пальмового масла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия в январе-мае резко увеличила импорт пальмового масла 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия в январе-мае 2018 года резко увеличила ввоз яблок и пальмового масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно РФ снизила импорт мяса и сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Так, поставки яблок выросли на 34,1 процента, пальмового масла — на 26,9. Импорт мяса (кроме мяса птицы) снизился на 35,8 процента, сливочного масла — на 42,5. Поставки сгущенного молока и сливок снизились на 32,9 процента по сравнению с январем-маем 2017 года.
По данным ФТС, в январе-мае 2018 года внешнеторговый оборот России составил 273 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель увеличился на 23,3 процента. Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья были: Китай, Германия, Нидерланды, Турция и Италия.
Свободная пресса: последние новости
Ученые узнали, как коалам удается есть ядовитые растения Солист Rammstein прокомментировал слух о романе с Лободой и родившемся от него ребенке Туристам запретили купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страхолюдины»: Бородина высказалась о поклонниках26
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией58
Чехова едва прикрыла грудь руками17
Что нужно знать о типах ягодиц4
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»68
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение