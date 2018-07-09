Россия в январе-мае резко увеличила импорт пальмового масла

Россия в январе-мае 2018 года резко увеличила ввоз яблок и пальмового масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно РФ снизила импорт мяса и сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

Так, поставки яблок выросли на 34,1 процента, пальмового масла — на 26,9. Импорт мяса (кроме мяса птицы) снизился на 35,8 процента, сливочного масла — на 42,5. Поставки сгущенного молока и сливок снизились на 32,9 процента по сравнению с январем-маем 2017 года.

По данным ФТС, в январе-мае 2018 года внешнеторговый оборот России составил 273 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель увеличился на 23,3 процента. Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья были: Китай, Германия, Нидерланды, Турция и Италия.