10 «бабушкиных» домашних хитростей, которые работают лучше современных

1. Чтобы проверить качество сливочного масла, растопите небольшую его часть, обмакните в него бумажку и подожгите. Хорошее масло, прогорая, будет издавать приятный аромат. Запах некачественного продукта или маргарина вас не порадует.

2. Чтобы цветы, которые почти завяли, вернуть к жизни, нужно вытащить их из вазы, подрезать кончики и поставить в горячую воду. Дождаться, когда вода остынет — к тому времени цветы должны принять более свежий вид. После этого поставить букет в привычную воду комнатной температуры.

3. Чтобы сделать отварной картофель сухим и рассыпчатым, во время варки бросьте в воду щедрую щепотку сахара. После того, как вы слили картофельный отвар, верните кастрюлю без воды на огонь и, потрясывая, просушите оставшуюся влагу.

4. Свежий хлеб не будет мяться под ножом, если нож предварительно окунуть в кипяток и быстро вытереть. Горячий нож поможет нарезать только что испеченный мягкий хлеб даже на тонкие кусочки.

5. Домашний огнетушитель — штука полезная. Если обычный вы не успели купить, возьмите стеклянную двухлитровую бутылку, налейте в нее воды растворите в ней полкило соли и 250 г. нашатырного спирта. Во время пожара бросайте в огонь нужное количество бутылок. В бабушкины времена такой способ тушения помогал избежать серьезных последствий.

6. Чтобы дорогая ваза была более устойчивой, бабушки насыпали в нее песка — примерно на треть. Говорят, падали и разбивались они гораздо реже.

7. Чтобы сварить надтреснутое яйцо без потерь, добавьте в воду немного уксуса.

8. Если вы или ваш ребенок испачкал одежду чернилами из ручки, замочите ткань в молоке. Через некоторое время она посветлеет, пятна начнут исчезать.

9. Если вы купили ботинки, которые вам великоваты, пришейте с внутренней стороны пятки кусочек бархатной ткани или замши. Размер немного уменьшится, а от мягкого натурального задника ноге будет комфортно.

10. Чтобы очки не потели при перепаде температур, можно натереть их мылом, а затем тщательно протереть сухой мягкой тканью. Глаз через протертое стекло мыло различать не будет, а оставшаяся на линзе защитная пленка не даст конденсату скапливаться.