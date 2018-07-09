В 3-м Митинском переулке появится «шоколадное дерево»

Праздник шоколада отметят в библиотеке № 233 в 3-й Митинском переулке 11 июля. Участников ждут конкурсы и викторина, призы за которые можно будет снять с «веток» «шоколадного дерева».

— Личное творчество и смекалку проявят собравшиеся в конкурсе на самый оригинальный дизайн — сами сделают конфету-подарок, придумают своё название, а затем и прорекламируют любимое лакомство, — отметили в ЦБС СЗАО.

Изюминкой мероприятия будет игра «Угадай на вкус», которая пройдет в два этапа. На первом этапе состоится дегустация шоколада. Участники попробуют различные виды шоколада (горький, молочный, белый, пористый). На втором этапе нужно с завязанными глазами по маленькому кусочку того или иного шоколада угадать вид шоколада.

Праздник начнется в 11.00 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Вход свободный. (ск)