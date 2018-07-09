Звуками саксофона и клавишных насладятся жители Бутырского района

Музыкальный вечер пройдет в Бутырском районе 12 июля. Гостей ждут в пространстве «Вкус и цвет», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон».

— Посетители насладятся вокалом и звуками саксофона, барабанов и клавишных. Также все желающие смогут попробовать блюда и напитки от кафе «Вкус и Цвет», — сообщил представитель пространства «Вкус и цвет».

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36. (вт)