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Звуками саксофона и клавишных насладятся жители Бутырского района
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Звуками саксофона и клавишных насладятся жители Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Музыкальный вечер пройдет в Бутырском районе 12 июля. Гостей ждут в пространстве «Вкус и цвет», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон».
— Посетители насладятся вокалом и звуками саксофона, барабанов и клавишных. Также все желающие смогут попробовать блюда и напитки от кафе «Вкус и Цвет», — сообщил представитель пространства «Вкус и цвет».
Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.
Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36. (вт)
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