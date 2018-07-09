Ленивая овсянка: рецепт для тех, кто хочет быстро похудеть

5 причин, почему ленивая овсянка помогает нам худеть

1. В овсяных хлопьях (только ни в коем случае не берите хлопья быстрого приготовления и готовые мюсли!) содержится ударная доля клетчатки и пищевых волокон, которые отлично «чистят» организм от шлаков, холестерина и тяжелых металлов

2. Овсянка — это медленные углеводы. Они снабжают нас энергией, повышают тонус. Ощущение сытости от такой каши, в отличие от блинчиков и булочек, сохраняется надолго, и мы не испытываем соблазна съесть что-нибудь сладкое и вредное в течение дня.

3. Овсянка — самый доступный суперфуд. Она благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Содержит витамины группы B, антиоксиданты, убирает воспаления и улучшает питание клеток. Придерживаясь диеты, мы вынужденно отказываемся от жирной пищи и «платим» за это отсутствием блеска в глазах и на волосах. А овсянка помогает нам выглядеть свежо.

4. Зерна овса содержат тиамин — витамин, который внутри организма преобразуется в серотонин или гормон счастья. Он повышает настроение, снижает уровень стресса, а главное — помогает отказаться от привычки «заедать» неприятности чем-нибудь сладеньким. Казалось бы, странный совет вместо шоколадки съедать «для настроения» каждый день порцию овсянки, но это реально работает. Кстати, тиамин разрушается при термическом воздействии, так что горячая каша в этом смысле абсолютно бесполезна.

5. Летом, когда горячей и тяжелой пищи не хочется в принципе, а витамины проще всего получать из сезонных фруктов, ягод и овощей, именно холодная овсянка с полезными натуральными добавками может стать формулой здоровой жизни.

Добавить в ленивую овсянку можно все, что душа пожелает

Базовый рецепт ленивой овсянки

— овсяные хлопья (но не готовые мюсли и не хлопья быстрого приготовления)

— низкалорийный натуральный йогурт без добавок, простокваша или густой кефир

— молоко

Все ингредиенты смешайте в миске, переложите в банку, закройте и отправьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. В холодильнике такая заготовка простоит 2-3 дня.

1 банка готовой овсянки (400-500 мл) — это идеальная порция на одного. Ее удобно достать из холодильника и взять с собой в офис или в спортзал.

Что добавить

Фрукты (сухие или свежие), орехи, льняные семечки, протеиновые добавки, кокосовую стружку, специи (корицу, гвоздику, ваниль, бадьян, анис), кремовый сыр (типа маскарпоне), какао, тертый шоколад, лимонную или апельсиновую цедру

Лайфхаки для новичков

— молоко и йогурт можно заменить их растительными аналогами — например, кокосовыми, соевыми или миндальными. Или замените йогурт пюре из банана, а молоко — обычной питьевой водой.

— Хотите сделать овсянку послаще? В этом помогут банан, изюм или курага

— Если вы готовите ленивую овсянку первый раз, то соблюдайте пропорцию 1 часть овсяных хлопьев на 1 часть жидкости или пюре. С утра вы всегда сможете довести результат до нужной вам консистенции.

— Учитывайте, что многие «суперфуды» — вроде семян чиа, льняного семени или ягод годжи, а также сухофрукты разбухая, впитывают в себя много жидкости.

Каша будет полезнее, если вместо сахара подсластить ее медом или бананом

Ленивая овсянка с морковью и йогуртом

Натуральная сладость моркови и меда не дают этой каше быть пресной, а сливочный сыр и семена чиа превращают ее в густой и нежный крем

Что нужно:

125 г натурального йогурта

1 большая морковка

2 ст.л. мягкого сливочного сыра

½ стакана овсяных хлопьев

175 мл молока

1 ст.л. семян чиа ½ стручка ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ст.л. меда

горсть изюма

щепотка молотой корицы

щепотка соли

Как готовить:

1. Морковь натрите на крупной терке. Если используете стручок ванили — разрежьте его пополам и выскребите семена.

2. Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске. Затем переложите в банку с плотно закрывающейся крышкой (вам нужна банка объемом 450-500 мл), плотно закройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Ленивая овсянка с морковью и йогуртом

Ленивая овсянка с клубникой

Абсолютно дачный рецепт, который можно смело менять по сезону. Сошла клубника? Добавьте вишню или черную смородину. Подойдет крыжовник или мелко нарезанное яблоко. А с малиной или ежевикой получится просто феерически вкусно!

Что нужно:

125 г низкокалорийного натурального йогурта

½ стакана овсяных хлопьев

175 мл молока

1 ст.л. семян чиа ½ стручка ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ст.л. меда

100 г свежей клубники

2 ст.л. мягкого сливочного сыра

½ лимона

щепотка соли

Как готовить:

1. С лимона мелкой терочкой снимите цедру, выжьмите сок. Клубнику нарежьте небольшими кусочками. Если используете стручок ванили — разрежьте его пополам и выскребите семена.

2. Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске. Затем переложите в банку с плотно закрывающейся крышкой (вам нужна банка объемом 450-500 мл), плотно закройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Ленивая овсянка с клубникой

Ленивая овсянка с грушей

Груша — фрукт вне сезона. Летом используйте плоды из собственного сада, а зимой подойдут плоды из супермаркета или даже груши из компота. Количество меда регулируйте сами, в зависимости от сладости груш.

Что нужно:

125 г низкокалорийного натурального йогурта

½ стакана овсяных хлопьев

175 мл молока

1 ст.л. семян чиа ½ стручка ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ст.л. меда

1 спелая груша

щепотка молотой корицы

щепотка молотой гвоздики

щепотка мускатного ореха (по желанию)

щепотка соли

Как готовить:

1. Грушу очистите от кожи и семян. Нарежьте мелкими кубиками. Если используете стручок ванили — разрежьте его пополам и выскребите семена.

2. Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске. Затем переложите в банку с плотно закрывающейся крышкой (вам нужна банка объемом 450-500 мл), плотно закройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Ленивая овсянка с грушей

Ленивая овсянка с черной смородиной и грецким орехом

Рецепт придуман «по мотивам» популярного рецепта варенья, где к черной смородины добавляются орехи. Получается со всех сторон питательное и полезное блюдо.

Что нужно:

125 г низкокалорийного натурального йогурта

½ стакана овсяных хлопьев

175 мл молока

1 ст.л. семян чиа ½ стручка ванили или 1 пакетик ванильного сахара

2 ст.л. меда

горсть черной смородины

3-4 грецких ореха

щепотка соли

Как готовить:

1. Орехи нарежьте или растолките в ступке довольно крупными кусочками — они должны чувствоваться в каше. Если используете стручок ванили — разрежьте его пополам и выскребите семена.

2. Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске. Затем переложите в банку с плотно закрывающейся крышкой (вам нужна банка объемом 450-500 мл), плотно закройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Совет: черную смородину можно заменить на голубику, уменьшив количество меда

Ленивая овсянка со смородиной и грецким орехом

Ленивая овсянка с ореховой пастой и бананом

Настоящая витаминная бомба. Урбеч и банан — это, конечно, довольно калорийно, но если впереди напряженный день — то лучшего способа «подзарядить батарейки» вы не найдете.

Что нужно:

1 средний банан

½ стакана овсяных хлопьев

200 мл молока

1 ст.л. семян чиа ½ стручка ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ст.л. меда

2 ст.л. арахисовой пасты или урбеча

щепотка соли

Как готовить:

1. Половину банана взбейте блендером в пюре, вторую половину — нарежьте кубиками в 5 мм. Если используете стручок ванили — разрежьте его пополам и выскребите семена.

2. Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске. Затем переложите в банку с плотно закрывающейся крышкой (вам нужна банка объемом 450-500 мл), плотно закройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Ленивая овсянка с ореховой пастой и бананом