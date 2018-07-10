Диетологи раскрыли причину эпидемии ожирения среди россиян

Исследование Росстата показало, что количество россиян с ожирением катастрофически растет год от года. Основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова уверена, что главная причина эпидемии кроется в изменившемся темпе жизни. Так в России и в западном обществе люди практически перестали есть натуральные, цельные продукты. Вместо этого выросла доля полуфабрикатов низкого качества.

В эфире НСН врач-диетолог отметила, что изменившийся рацион и привычки питания в России наложились на стрессовый образ жизни. К тому же маркетинг направлен на то, чтобы потребитель не задумывался о вреде неправильного питания. Многие жители страны любят жирную и сладкую пищу, при этом редко покупают рыбу, фрукты и овощи.

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