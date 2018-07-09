Ягоды могут серьезно навредить здоровью

Ягоды богаты антиоксидантами, и их неизменно заносят в списки самых полезных продуктов. Но врачи предостерегают: употреблять ягоды нужно осторожно и дозированно. Российский специалист, белгородский врач-гастроэнтеролог, руководитель школы рационального питания Надежда Витонене рассказала о том, как следует употреблять ягоды. По ее словам, сезонные ягоды богаты как кислотами, так и сахаром, что может заставить отдельные органы работать в усиленном режиме. В частности, повышенная кислотность ягод вызывает повышенную выработку желудочного сока, а также активирует секрецию поджелудочной железы. Поэтому при заболеваниях желудочно-кишечного тракта употреблять ягоды нужно осмотрительно, а при обострениях и вовсе исключить из рациона. Что касается очень сладких ягод, то следует помнить: для их усвоения требуется инсулин. Этот продукт может быть небезопасен для диабетиков. В то же время гастроэнтеролог констатировала: ягоды могут ухудшать самочувствие не только при вышеназванных болезнях.

«Хотя ягоды — это кладезь витаминов, их употребление в большом количестве вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта. Избыток клетчатки провоцирует диарею, которую многие принимают за пищевое отравление. Взрослому человеку в день достаточно съедать до 400 граммов ягод», — отметила Надежда Витонене.

Самую большую опасность для здоровья, по словам специалиста, представляют незрелые ягоды. В них содержится много протопектина — вещества, которое в процессе пищеварения образует метиловый спирт. Следствием данного процесса может стать «классическое» отравление с диареей и рвотой. Ранее МедикФорум писал о том, какую соль можно считать безопасной и самой полезной для организма.