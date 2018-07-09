Пряный цитрусовый чай 

Этот чай — вкусный и пряный, а еще он способствует избавлению от простуды. Попробуйте!
Ингредиенты
Ананасовый сок 8 стак.
апельсины 1 шт.
корица в палочках 7 шт.
лимоны 1 шт.
имбирь 2 ч. л.
гвоздика 3 шт.
мускатный орех 1 ч. л.
кардамон 1 ч. л.
перец черный горошком 1 ч. л.
чай 6 ч. л.
мед по вкусу
Способ приготовления
В глубокой кастрюльке перемешаем палочки корицы или 2 ч. л. молотой корицы, имбирь, гвоздику, мускатный орех, кардамон, белый или черный перец, ананасовый сок, добавим тоненько нарезанные на кружочки цитрусовые, добавим мед и даем этой смеси закипеть.
Количество персон7 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Убавляем огонь и добавляем чай. Варим от 10 до 90 минут — чем дольше, тем насыщеннее будет вкус.
Такой чай можно охладить и хранить в холодильнике около недели, в холодном виде он тоже невероятно вкусный!