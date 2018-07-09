Пряный цитрусовый чай

Этот чай — вкусный и пряный, а еще он способствует избавлению от простуды. Попробуйте!

Ингредиенты

Ананасовый сок 8 стак.

апельсины 1 шт.

корица в палочках 7 шт.

лимоны 1 шт.

имбирь 2 ч. л.

гвоздика 3 шт.

мускатный орех 1 ч. л.

кардамон 1 ч. л.

перец черный горошком 1 ч. л.

чай 6 ч. л.

мед по вкусу

Способ приготовления

В глубокой кастрюльке перемешаем палочки корицы или 2 ч. л. молотой корицы, имбирь, гвоздику, мускатный орех, кардамон, белый или черный перец, ананасовый сок, добавим тоненько нарезанные на кружочки цитрусовые, добавим мед и даем этой смеси закипеть.

Количество персон7 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Убавляем огонь и добавляем чай. Варим от 10 до 90 минут — чем дольше, тем насыщеннее будет вкус.

Такой чай можно охладить и хранить в холодильнике около недели, в холодном виде он тоже невероятно вкусный!