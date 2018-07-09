Бисквит с яблоками

Очень простой десерт со вкусом детства — бисквит (или шарлотка) с яблоками и пряным ароматом корицы.

Ингредиенты

Яйца 7 шт.

сахар 7 ст. л.

мука 7 ст. л.

сливочное масло 1 ч. л.

корица 1-2 ч. л.

яблоки 3-4 шт.

Способ приготовления

Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте тонкими дольками. Посыпьте корицей и оставьте.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте яйца с сахаром до твердых пиков. Затем понемногу всыпьте муку, аккуратно перемешивая тесто. Выложите его в смазанную маслом форму. Аккуратно опустите в тесто дольки яблок, распределяя их по всей поверхности бисквита. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 45 минут. Очень важно во время выпечки не открывать дверцу духовки. Затем выньте бисквит из формы, остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.