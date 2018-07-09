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Бисквит с яблоками
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Бисквит с яблоками 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень простой десерт со вкусом детства — бисквит (или шарлотка) с яблоками и пряным ароматом корицы.
Ингредиенты
Яйца 7 шт.
сахар 7 ст. л.
мука 7 ст. л.
сливочное масло 1 ч. л.
корица 1-2 ч. л.
яблоки 3-4 шт.
Способ приготовления
Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте тонкими дольками. Посыпьте корицей и оставьте.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте яйца с сахаром до твердых пиков. Затем понемногу всыпьте муку, аккуратно перемешивая тесто. Выложите его в смазанную маслом форму. Аккуратно опустите в тесто дольки яблок, распределяя их по всей поверхности бисквита. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 45 минут. Очень важно во время выпечки не открывать дверцу духовки. Затем выньте бисквит из формы, остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
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