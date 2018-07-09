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Горячий овсяно-шоколадный коктейль
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Горячий овсяно-шоколадный коктейль 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Этот чудо-коктейль не только вкусный, но и очень полезный. Пить его можно даже тем, кто боится поправиться, потому что он не навредит вашей фигуре.
Ингредиенты
Молоко 2 стак.
шоколад 70% 50 г  бананы 1 шт.
овсяные хлопья 2 ст. л.
корица 1 ч. л.
мускатный орех по вкусу
Способ приготовления
Выложим в кастрюлю нарезанный банан, специи и молоко, перемешаем. На маленьком огне даем закипеть, потом снимаем с огня. Добавим в горячую массу поломанный шоколад, перемешаем до его растворения, потом всыплем хлопья и перемешаем.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взобьем полученную смесь при помощи блендера и подаем с любимыми топпингами (например, маршмеллоу). Готово!
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