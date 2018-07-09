Горячий овсяно-шоколадный коктейль

Этот чудо-коктейль не только вкусный, но и очень полезный. Пить его можно даже тем, кто боится поправиться, потому что он не навредит вашей фигуре.

Ингредиенты

Молоко 2 стак.

шоколад 70% 50 г бананы 1 шт.

овсяные хлопья 2 ст. л.

корица 1 ч. л.

мускатный орех по вкусу

Способ приготовления

Выложим в кастрюлю нарезанный банан, специи и молоко, перемешаем. На маленьком огне даем закипеть, потом снимаем с огня. Добавим в горячую массу поломанный шоколад, перемешаем до его растворения, потом всыплем хлопья и перемешаем.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взобьем полученную смесь при помощи блендера и подаем с любимыми топпингами (например, маршмеллоу). Готово!