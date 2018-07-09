Самая вкусная шарлотка с яблоками

В нашей семье очень любят этот десерт, поэтому пеку его часто, так как рецепт простой и приготовить его не составит никакого труда.

Нам понадобится:

мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

яйца — 5 шт. ;

сливочное масло — 75-100 г;

разрыхлитель — 1 ч. ложка (или 1 ч. ложка гашеной уксусом соды);

ванилин — на кончике ножа;

яблоки — 2 шт.

Приготовление:

Достать яйца из холодильника, отделить белки от желтков. Взбить миксером.

Добавить сахарный песок и взбить все вместе.

Добавить разрыхлитель. Или вместо него можно добавить соду на кончике ножа, гашеную уксусом. Яблоки нарезать кусочками по своему усмотрению. Я еще снимаю кожуру с яблок, так получается нежнее и мягче.

яблоки

Соединить белки с желтками, добавить яблоки в тесто. Всыпать муку и все перемешать тщательно.

Готовим форму. Сковороду промазать подсолнечным маслом. Выложить тесто, поставить выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. На 30-40 минут.

Готовность шарлотки можно проверить с помощью зубочистки, проткнув ее в нескольких местах. Сухая зубочистка — значит, шарлотка полностью готова.

По желанию посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!