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Самая вкусная шарлотка с яблоками
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Самая вкусная шарлотка с яблоками 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
В нашей семье очень любят этот десерт, поэтому пеку его часто, так как рецепт простой и приготовить его не составит никакого труда.
Нам понадобится:
мука — 1 стакан;
сахар — 1 стакан;
яйца — 5 шт. ;
сливочное масло — 75-100 г;
разрыхлитель — 1 ч. ложка (или 1 ч. ложка гашеной уксусом соды);
ванилин — на кончике ножа;
яблоки — 2 шт.
Приготовление:
Достать яйца из холодильника, отделить белки от желтков. Взбить миксером.
Добавить сахарный песок и взбить все вместе.
Добавить разрыхлитель. Или вместо него можно добавить соду на кончике ножа, гашеную уксусом. Яблоки нарезать кусочками по своему усмотрению. Я еще снимаю кожуру с яблок, так получается нежнее и мягче.
яблоки
Соединить белки с желтками, добавить яблоки в тесто. Всыпать муку и все перемешать тщательно.
Готовим форму. Сковороду промазать подсолнечным маслом. Выложить тесто, поставить выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. На 30-40 минут.
Готовность шарлотки можно проверить с помощью зубочистки, проткнув ее в нескольких местах. Сухая зубочистка — значит, шарлотка полностью готова.
По желанию посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!
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