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Груши, запеченные с медом
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Груши, запеченные с медом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Десерт из сладких спелых груш с медом или кленовым сиропом.
Ингредиенты
Груши 3 шт.
сливочное масло 3 ст. л.
мед или кленовый сироп по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Груши очистите от кожуры и разрежьте пополам вдоль. Выложите их в форму для выпечки.
Хорошо полейте груши медом или кленовым сиропом. Сверху на каждую половинку груши положите 0,5 столовой ложки сливочного масла.
Выпекайте около 20 минут в разогретой духовке. Примерно через 10 минут после начала запекания переверните груши, чтобы они подрумянились со всех сторон. Подавайте теплыми.
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