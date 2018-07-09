Груши, запеченные с медом

Десерт из сладких спелых груш с медом или кленовым сиропом.

Ингредиенты

Груши 3 шт.

сливочное масло 3 ст. л.

мед или кленовый сироп по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Груши очистите от кожуры и разрежьте пополам вдоль. Выложите их в форму для выпечки.

Хорошо полейте груши медом или кленовым сиропом. Сверху на каждую половинку груши положите 0,5 столовой ложки сливочного масла.

Выпекайте около 20 минут в разогретой духовке. Примерно через 10 минут после начала запекания переверните груши, чтобы они подрумянились со всех сторон. Подавайте теплыми.