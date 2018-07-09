Витамин группы B1 (тиамин): польза и симптомы дефицита

Фото: pixnioВитамин группы B1 (тиамин): польза и симптомы дефицитаКак и все витамины комплекса B, витамин B1 является водорастворимым витамином. Витамин B1, или тиамин, играет ключевую роль в функции нервной, мышечной и сердечной системы. Он позволяет организму использовать углеводы в качестве энергии, что важно для метаболизма глюкозы.

Витамин B1 — где содержится?

Мясо, рыба и зерно являются хорошим источником витамина B1.

Высокие концентрации витамина B1 содержатся во внешних слоях и зародышах злаков, а также в дрожжах, говядине, свинине, орехах, цельных зернах. Он также содержится в цветной капусте, печени, апельсинах, яйцах, картофеле, спарже и капусте. Сухие завтраки и продукты из белой муки или белого риса могут быть обогащены витамином B.

Обработка пищевых продуктов, а также кипячение их в воде, уничтожает тиамин. Поскольку витамин B1 является водорастворимым, он растворяется в воде при приготовлении пищи.

Витамин B1 и заболевания

Людям необходимо непрерывное получение витамина B1, так как он не депонируется в организме. Он должен быть частью ежедневного рациона.

Витамин B1, или тиамин, предотвращает осложнения в нервной системе, головном мозге, мышцах, сердце, желудке и кишечнике.

Витамин помогает предотвратить такие заболевания, как бери-бери, которые связаны с нарушениями сердца, нервов и пищеварительной системы.

Применение в медицине

Пациенты с периферическим невритом или пеллагрой получают тиамин для лечения низкого уровня витамина B1.

Некоторые спортсмены принимают добавки тиамина, чтобы повысить работоспособность.

Люди с язвенным колитом, стойкой диареей и плохим аппетитом также получают тиамин. Те, кто находится в коме, получают инъекции тиамина.

Другие заболевания, когда добавки тиамина могут помочь:

заболевания почек у пациентов с диабетом 2 типа;

морская болезнь;

ослабленная иммунная система.

Дефицит витамина В1 Дефицит витамина B1 обычно вызывает заболевание бери-бери, которая приводит к проблемам с периферическими нервами.

При дефиците витамина могут возникнуть проблемы с психикой, включая кратковременную потерю памяти.

Мышцы могут стать слабыми, могут возникнуть сердечно-сосудистые симптомы, например, увеличенное сердце.

Суточная норма витамина В1 Рекомендуемая суточная доза тиамина составляет 1,2 мг для мужчин и 1,1 мг для женщин. Беременные или кормящие женщины должны потреблять 1,4 мг каждый день.

Кто подвержен риску дефицита витамина B1?

Люди с плохим питанием, раком, во время беременности, после бариатрической хирургии и гемодиализа подвергаются риску дефицита тиамина.

Люди, которые регулярно потребляют алкоголь, могут иметь дефицит витамина, так как не могут поглощать тиамин из пищи.

У них может возникнуть синдром Вернике-Корсакова — это расстройство, которое поражает людей с хроническим алкоголизмом. Синдром связан с отсутствием тиамина и может быть фатальным, если его не лечить.

Другие заболевания, такие как ВИЧ, могут уменьшить всасывание питательных веществ, и это может привести к дефициту витамина B1.