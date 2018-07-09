Супа «Том Ям»

Этот суп сейчас очень популярен, но готовят его все по разному, оставляя только те ингредиенты, без которых это уже не топервое блюдо. Кокосовое молоко, лимонграсс, корень галангала и пасты том-ям. Сегодня специально для нашихчитательниц версия от кафе «Песнь моряка», что на Черемушкинском рынке.

Вам понадобится:

Кокосовое молоко — 0.5 л Паста том-ям — 200 г Чили перец тайский — 2 шт Лайм — ¼ шт Лист каффрского лайма — 20 г Лимонграсс — 30 г Корень галангала — 40 г Вода — 2,5 л Помидоры черри — 125 г Шампиньоны — 200 г Креветки крупные — 350 г Кальмары очищенные — 100 г Соль по вкусу

Приготовление:

Вскипятить воду, растворить в ней пасту «том ям» и кокосовое молоко, довести получившийся бульон до кипения. Нарезать корень галангала, перец чили и лемонграсс, добавить в кипящий бульон. Посолить по вкусу. Добавить нарезанные грибы, листья каффрского лайма и помидоры черри, варить 15-20 минут. Добавить креветок и кальмары, нарезанные кольцами (можно любые другие морепродукты по вкусу), довести до кипения, варить после закипания 3-5 минут. Разлить суп по тарелкам. Подавать с долькой лайма и кинзой.