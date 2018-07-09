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Супа «Том Ям»
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Супа «Том Ям» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Этот суп сейчас очень популярен, но готовят его все по разному, оставляя только те ингредиенты, без которых это уже не топервое блюдо. Кокосовое молоко, лимонграсс, корень галангала и пасты том-ям. Сегодня специально для нашихчитательниц версия от кафе «Песнь моряка», что на Черемушкинском рынке.
Вам понадобится:
Кокосовое молоко — 0.5 л  Паста том-ям — 200 г  Чили перец тайский — 2 шт  Лайм — ¼ шт  Лист каффрского лайма — 20 г  Лимонграсс — 30 г  Корень галангала — 40 г  Вода — 2,5 л  Помидоры черри — 125 г  Шампиньоны — 200 г  Креветки крупные — 350 г  Кальмары очищенные — 100 г  Соль по вкусу
Приготовление:
Вскипятить воду, растворить в ней пасту «том ям» и кокосовое молоко, довести получившийся бульон до кипения. Нарезать корень галангала, перец чили и лемонграсс, добавить в кипящий бульон. Посолить по вкусу. Добавить нарезанные грибы, листья каффрского лайма и помидоры черри, варить 15-20 минут. Добавить креветок и кальмары, нарезанные кольцами (можно любые другие морепродукты по вкусу), довести до кипения, варить после закипания 3-5 минут. Разлить суп по тарелкам. Подавать с долькой лайма и кинзой.
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