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Желе из клубники с шампанским
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Желе из клубники с шампанским 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Самый лучший летний десерт из свежих ягод, легкий и прохладный — желе из клубники с шампанским.
Ингредиенты
Желатин 15 г  клубника 250 г  лимон (сок) 1 шт.
шампанское 250 мл  взбитые сливки 125 мл  сахар 2 ст. л.
Способ приготовления
Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ягоды дольками. Сложите в миску, сбрызните лимонным соком и посыпьте сахаром. Оставьте на 25-30 минут.
Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Желатин замочите в холодной воде на 10 минут. Затем отожмите и поместите на небольшой огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока желатин не растворится. Затем, не переставая помешивать, тонкой струйкой влейте шампанское. Когда смесь начнет густеть, добавьте клубнику и аккуратно перемешайте.
Разложите желе по бокалам и поместите в холодильник до полного застывания. Перед подачей украсьте взбитыми сливками.
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