Желе из клубники с шампанским

Самый лучший летний десерт из свежих ягод, легкий и прохладный — желе из клубники с шампанским.

Ингредиенты

Желатин 15 г клубника 250 г лимон (сок) 1 шт.

шампанское 250 мл взбитые сливки 125 мл сахар 2 ст. л.

Способ приготовления

Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ягоды дольками. Сложите в миску, сбрызните лимонным соком и посыпьте сахаром. Оставьте на 25-30 минут.

Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Желатин замочите в холодной воде на 10 минут. Затем отожмите и поместите на небольшой огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока желатин не растворится. Затем, не переставая помешивать, тонкой струйкой влейте шампанское. Когда смесь начнет густеть, добавьте клубнику и аккуратно перемешайте.

Разложите желе по бокалам и поместите в холодильник до полного застывания. Перед подачей украсьте взбитыми сливками.