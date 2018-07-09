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Зеленый чай с мятой и гранатовой мелассой
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Зеленый чай с мятой и гранатовой мелассой 

Карельские вести 44 минуты назад
Такой чай отлично взбодрит вас утром или в середине рабочего дня. Попробуйте!
Ингредиенты
Чай зеленый 1,5 ст. л.
мята по вкусу
сахар по вкусу
гранатовая меласса или уваренный гранатовый сок 100 мл  Способ приготовления
Для начала чай и мяту поместите в заварник или в обычную кастрюлю. Залейте кипятком и настаивайте минут 10, затем отцедите отвар в графин. Добавьте сахар по вкусу и гранатовую мелассу. Хорошо перемешайте и попробуйте на сахар. Разлейте по чашкам — и можно подавать.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
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