Зеленый чай с мятой и гранатовой мелассой

Такой чай отлично взбодрит вас утром или в середине рабочего дня. Попробуйте!

Ингредиенты

Чай зеленый 1,5 ст. л.

мята по вкусу

сахар по вкусу

гранатовая меласса или уваренный гранатовый сок 100 мл Способ приготовления

Для начала чай и мяту поместите в заварник или в обычную кастрюлю. Залейте кипятком и настаивайте минут 10, затем отцедите отвар в графин. Добавьте сахар по вкусу и гранатовую мелассу. Хорошо перемешайте и попробуйте на сахар. Разлейте по чашкам — и можно подавать.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко