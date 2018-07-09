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Рисовый пудинг с карамелизованными яблоками
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Рисовый пудинг с карамелизованными яблоками 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Густой молочный пудинг с вкуснейшими яблоками в карамели.
Ингредиенты
Рис арборио 180 г  молоко 3 л  сахар 125 г  ванильный сахар 1 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
яблоки 1 кг  сливочное масло 3 ст. л.
лимонный сок 60 мл  лимонная цедра 0,5 ч. л.
яблочный сок 300 мл  Способ приготовления
В большую кастрюлю всыпьте рис, добавьте 75 г сахара и влейте молоко. Доведите до слабого кипения. Периодически помешивайте, чтобы рис не прилипал ко дну, и следите, чтобы молоко не выкипело.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Варите, пока рис не станет мягким, около 30 минут. Когда рис будет готов, добавьте щепотку корицы и ваниль.
Тем временем очистите и нарежьте яблоки. В большой сковороде растопите 2 столовые ложки масла и добавьте яблоки. Готовьте пару минут, затем добавьте лимонную цедру и сок. Готовьте еще 5 минут, затем всыпьте 50 г сахара и влейте 180 мл яблочного сока.
Выпарите всю жидкость, чтобы яблоки начали карамелизоваться. Добавьте щепотку корицы. Постоянно помешивая, продолжайте готовить яблоки, пока они не станут коричневого цвета и не закарамелизуются. Добавьте еще 120 мл яблочного сока и 1 столовую ложку сливочного масла.
Разложите яблоки по формам, сверху выложите пудинг, слегка присыпьте корицей.
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