Рисовый пудинг с карамелизованными яблоками

Густой молочный пудинг с вкуснейшими яблоками в карамели.

Ингредиенты

Рис арборио 180 г молоко 3 л сахар 125 г ванильный сахар 1 ч. л.

корица 0,5 ч. л.

яблоки 1 кг сливочное масло 3 ст. л.

лимонный сок 60 мл лимонная цедра 0,5 ч. л.

яблочный сок 300 мл Способ приготовления

В большую кастрюлю всыпьте рис, добавьте 75 г сахара и влейте молоко. Доведите до слабого кипения. Периодически помешивайте, чтобы рис не прилипал ко дну, и следите, чтобы молоко не выкипело.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Варите, пока рис не станет мягким, около 30 минут. Когда рис будет готов, добавьте щепотку корицы и ваниль.

Тем временем очистите и нарежьте яблоки. В большой сковороде растопите 2 столовые ложки масла и добавьте яблоки. Готовьте пару минут, затем добавьте лимонную цедру и сок. Готовьте еще 5 минут, затем всыпьте 50 г сахара и влейте 180 мл яблочного сока.

Выпарите всю жидкость, чтобы яблоки начали карамелизоваться. Добавьте щепотку корицы. Постоянно помешивая, продолжайте готовить яблоки, пока они не станут коричневого цвета и не закарамелизуются. Добавьте еще 120 мл яблочного сока и 1 столовую ложку сливочного масла.

Разложите яблоки по формам, сверху выложите пудинг, слегка присыпьте корицей.