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Казанцев просят угостить пациентов хосписа свежими фруктами и ягодами
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Казанцев просят угостить пациентов хосписа свежими фруктами и ягодами 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
До 30 сентября казанцы могут принять участие в благотворительной акции и привести пациентам хосписа свежие ягоды и фрукты. Гостинцы примут по адресу: улица Академика Королева, 67 с 10:00 до 17:00 ежедневно. Сбор фруктов и ягод проводит благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой. «Наступил сезон ягод и фруктов, и пациенты Казанского Хосписа с удовольствием угостятся сочными дарами лета. Вы можете привезти в хоспис черешню, клубнику, арбузы, абрикосы, нектарины, сливы и другие ягоды и порадовать наших подопечных», — говорят представители фонда. Все детали проходящей акции по телефону: 237-97-57 (Наталья).
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