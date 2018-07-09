Вкуснейший сметанный торт по рецепту наших мам и бабушек — влажный, рассыпчатый, с нежным кисловатым кремом.
Ингредиенты
Сметана (нежирная) 500 г растительное масло 200 мл сахар 3 стакана
яйца 2 шт.
ванильный сахар 20 г мука 3 стакана
какао 2 ст. л.
разрыхлитель 2 ч. л.
сметана (жирная) 400 г йогурт 300 мл консервированные ананасы 1 банка
Способ приготовления
Яйца взбейте с 2 стаканами сахара. Продолжая взбивать, влейте тонкой струйкой масло, затем понемногу добавьте нежирную сметану. Добавьте по частям муку, 10 г ванильного сахара и разрыхлитель.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
Тесто разделите на две части. Дно формы для выпечки застелите бумагой и смажьте маслом. Влейте в форму половину теста. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
Во вторую часть теста добавьте какао, хорошо перемешайте. Испеките второй корж. Готовые коржи охладите и разрежьте каждый на 2-3 части.
Для крема взбейте жирную сметану с йогуртом, 1 стаканом сахара и оставшимся ванильным сахаром до загустения. Четверть крема отложите для обмазывания верха и боков торта. В оставшийся крем добавьте мелко нарезанные ананасы. Смажьте кремом коржи, чередуя их по цвету. Верх и бока обмажьте отложенным кремом. Поместите в холодильник минимум на 3 часа. Украсьте торт по желанию и подавайте.