Сметанный торт

Вкуснейший сметанный торт по рецепту наших мам и бабушек — влажный, рассыпчатый, с нежным кисловатым кремом.

Ингредиенты

Сметана (нежирная) 500 г растительное масло 200 мл сахар 3 стакана

яйца 2 шт.

ванильный сахар 20 г мука 3 стакана

какао 2 ст. л.

разрыхлитель 2 ч. л.

сметана (жирная) 400 г йогурт 300 мл консервированные ананасы 1 банка

Способ приготовления

Яйца взбейте с 2 стаканами сахара. Продолжая взбивать, влейте тонкой струйкой масло, затем понемногу добавьте нежирную сметану. Добавьте по частям муку, 10 г ванильного сахара и разрыхлитель.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

Тесто разделите на две части. Дно формы для выпечки застелите бумагой и смажьте маслом. Влейте в форму половину теста. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.

Во вторую часть теста добавьте какао, хорошо перемешайте. Испеките второй корж. Готовые коржи охладите и разрежьте каждый на 2-3 части.

Для крема взбейте жирную сметану с йогуртом, 1 стаканом сахара и оставшимся ванильным сахаром до загустения. Четверть крема отложите для обмазывания верха и боков торта. В оставшийся крем добавьте мелко нарезанные ананасы. Смажьте кремом коржи, чередуя их по цвету. Верх и бока обмажьте отложенным кремом. Поместите в холодильник минимум на 3 часа. Украсьте торт по желанию и подавайте.