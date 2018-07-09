Среди производителей хлеба появился явный лидер

Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».

Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.

Также идет голосование за управляющие компании, которые лучше всех взаимодействуют с жителями, и за лучшие спортивные магазины. А лучший ржано-пшеничный и пшенично-ржаный хлеб, по мнению москвичей, выпекают компания «Фацер» и хлебозавод № 28 (см. инфографику). «Фацер» также лидер в номинации «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта». Впрочем, как показывает практика, лидеры голосования могут поменяться в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Может быть, именно ваш голос станет решающим. С одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.