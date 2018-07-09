Имбирный чай с лимоном 

Имбирный чай — это не только отличный продукт для похудения, но и настоящая витаминная бомба! Он способен вылечить вас от простуды и зарядить энергией.
Ингредиенты
Корень имбиря по вкусу
лимон 1 шт.
мед по вкусу
Способ приготовления
Корень имбиря помоем, очистим и потрем на мелкой терке. На одну чашку — одна чайная ложка натертого имбиря и 1-2 дольки лимона по вкусу.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
Зальем имбирь с лимоном и настаиваем минут 10-15. Добавим мед по вкусу. Готово!