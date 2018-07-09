Запеканка из творога с ежевикой

Простой и легкий летний десерт с ароматными свежими ягодами — запеканка из творога с ежевикой.

Ингредиенты

Коричневый сахар 2 ст. л.

манная крупа 2 ст. л.

ежевика 300 г творог 400 г сливочное масло 1,5 ст. л.

яйцо 1 шт.

Способ приготовления

Творог протрите через мелкое сито, добавьте 1 ст. л. сливочного масла, яйцо, манную крупу и сахар. Взбейте миксером до однородности и разделите на две части.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смажьте форму для выпечки оставшимся маслом и выложите в нее половину творожной массы. Сверху выложите 2/3 ягод и накройте оставшейся творожной массой. Посыпьте коричневым сахаром и поместите в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте в течение 30-35 минут. При подаче украсьте оставшимися ягодами. При желании полейте сметаной или ягодным соусом.