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Чай из клюквы с тимьяном
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Чай из клюквы с тимьяном 

Карельские вести 1 час назад
Этот чай наполнит ваш организм витаминами и поднимет настроение. Кроме того, он совсем не содержит кофеина, которого сполна хватает в черном и зеленом чаях.
Ингредиенты
Тимьян или чабрец (веточки) 3-5 шт.
замороженная клюква 3-4 ст. л.
яблоки 1 шт.
сахар по вкусу
Способ приготовления
Клюкву немного помнем, чтобы она пустила сок, выложим в заварочный чайник. Добавим тимьян, зальем кипятком и минут 10-15 даем настояться.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
Яблоко нарежем на дольки, выложим в каждую чашку по 2-3 штучки и зальем чаем. Даем настояться еще пару минут, добавим сахар по вкусу.
Приятного чаепития!
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