Чай из клюквы с тимьяном

Этот чай наполнит ваш организм витаминами и поднимет настроение. Кроме того, он совсем не содержит кофеина, которого сполна хватает в черном и зеленом чаях.

Ингредиенты

Тимьян или чабрец (веточки) 3-5 шт.

замороженная клюква 3-4 ст. л.

яблоки 1 шт.

сахар по вкусу

Способ приготовления

Клюкву немного помнем, чтобы она пустила сок, выложим в заварочный чайник. Добавим тимьян, зальем кипятком и минут 10-15 даем настояться.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

Яблоко нарежем на дольки, выложим в каждую чашку по 2-3 штучки и зальем чаем. Даем настояться еще пару минут, добавим сахар по вкусу.

Приятного чаепития!