Цельнозерновые оладьи с яблоками 

Эти оладьи — прекрасный выбор для вкусного и здорового завтрака.
Ингредиенты
Цельнозерновая мука 150 г пшеничная мука 100 г разрыхлитель 1 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
мед 1 ст. л.
яйца 2 шт.
молоко 500 мл яблоки 1 шт.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Яблоко очистите и натрите на терке. Сложите в небольшую тарелку и поставьте в микроволновку на 1,5 минуты, пока яблоко не размягчится.
В большой миске смешайте все сухие ингредиенты (два вида муки, разрыхлитель и соль). В отдельной миске взбейте венчиком все влажные ингредиенты (мед, яйца и молоко). Полученную массу влейте в муку, хорошо перемешайте. Затем вмешайте яблоко.
Разогрейте сковороду. Влейте немного масла. Налейте на сковороду примерно ¼ теста. Жарьте, пока на поверхности не появятся пузырьки. Затем переверните и обжарьте с другой стороны. Таким же образом пожарьте оставшиеся оладьи. Подавайте теплыми, поливая кленовым сиропом или медом.