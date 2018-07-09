Цельнозерновые оладьи с яблоками

Эти оладьи — прекрасный выбор для вкусного и здорового завтрака.

Ингредиенты

Цельнозерновая мука 150 г пшеничная мука 100 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

мед 1 ст. л.

яйца 2 шт.

молоко 500 мл яблоки 1 шт.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Яблоко очистите и натрите на терке. Сложите в небольшую тарелку и поставьте в микроволновку на 1,5 минуты, пока яблоко не размягчится.

В большой миске смешайте все сухие ингредиенты (два вида муки, разрыхлитель и соль). В отдельной миске взбейте венчиком все влажные ингредиенты (мед, яйца и молоко). Полученную массу влейте в муку, хорошо перемешайте. Затем вмешайте яблоко.

Разогрейте сковороду. Влейте немного масла. Налейте на сковороду примерно ¼ теста. Жарьте, пока на поверхности не появятся пузырьки. Затем переверните и обжарьте с другой стороны. Таким же образом пожарьте оставшиеся оладьи. Подавайте теплыми, поливая кленовым сиропом или медом.