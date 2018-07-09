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В Воронеж привезли деликатесы из разных уголков России
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В Воронеж привезли деликатесы из разных уголков России 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В одном из ТЦ открылась масштабная выставка-ярмарка «Дары Абхазии и Камчатки».
Попробовать и приобрести деликатесы можно на первом этаже сити-парка «Град» до 15 июля. Фермеры из Абхазии приготовили для воронежцев свежие специи. Травы для них выращивались в Гаграх. Специи можно подобрать буквально под любое блюдо: мясное, рыбное и даже макароны. А вот чай выращивают на плантациях в Сочи — всего здесь представлено 25 сортов. Из Армении привезли цукаты из разных фруктов. Оттуда же и сыры по старинным рецептам из коровьего и козьего молока. Кубань представила мясные деликатесы. На прилавках есть даже оленина, косуля, сочетания кролика и фазана. Рядом дары Камчатки — икра и рыба разных сортов: белорыбица, горбуша, чавыча. Продавец-консультант Леван Убилава рассказал о том, на что, по его мнению, стоит обратить внимание: — Изюминка моего огорода — это соль Сванская и Абхазская. Также у нас есть и соль гранатовая для мясных блюд. Ими пользоваться точно так же, как и белыми обычными солями, дозировка такая же. Только вкус будет совсем другой у блюда. В сванской соли есть куркума, хмели-сунели, грецкий орех и зелень. А в абхазскую добавляется сухая аджика, кондарий и чеснок.
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